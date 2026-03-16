Detienen a hombre por presunto intento de abuso sexual contra su hija de 6 años

Según el informe de la Comisaría 2ª de Caaguazú, el caso salió a la luz alrededor de las 07:30, luego de que la madre de la menor acudiera a la sede policial para radicar la denuncia.

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De acuerdo con su relato, su pareja llegó a la vivienda cerca de las 04:50, aparentemente en estado etílico, e ingresó al dormitorio de la niña, donde presuntamente intentó tocarla de manera indebida y quitarle la ropa interior.

La menor comenzó a pedir auxilio, lo que alertó a su madre, quien acudió de inmediato al lugar y logró impedir que el hecho pasara a mayores.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales acudieron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público, que ya tomó intervención para investigar el caso.