Nacionales
16 de marzo de 2026 - 15:40

Detienen a hombre por presunto intento de abuso sexual contra su hija de 6 años

La ciudad de Caaguazú encabeza los primeros lugares en casos de abuso sexual en niños.
La ciudad de Caaguazú encabeza los primeros lugares en casos de abuso sexual en niños.

CAAGUAZÚ. Un hombre de 38 años fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional tras ser denunciado por un presunto intento de abuso sexual contra su hija de seis años. El hecho ocurrió en la mañana del domingo en el interior de una vivienda en esta ciudad.

Por Víctor Daniel Barrera

Según el informe de la Comisaría 2ª de Caaguazú, el caso salió a la luz alrededor de las 07:30, luego de que la madre de la menor acudiera a la sede policial para radicar la denuncia.

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De acuerdo con su relato, su pareja llegó a la vivienda cerca de las 04:50, aparentemente en estado etílico, e ingresó al dormitorio de la niña, donde presuntamente intentó tocarla de manera indebida y quitarle la ropa interior.

La menor comenzó a pedir auxilio, lo que alertó a su madre, quien acudió de inmediato al lugar y logró impedir que el hecho pasara a mayores.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales acudieron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público, que ya tomó intervención para investigar el caso.