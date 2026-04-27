Pilar: hombre fue detenido tras amenazar con incendiar vehículo y agredir a su pareja embarazada

El procedimiento se realizó el domingo 26 de abril, alrededor de las 20:25, en la vía pública del citado barrio, a cargo de agentes de la Comisaría Primera Loma Clavel.

Lea más: Ancianos de 90 y 82 años fueron victimas de robo agravado en Guazucua

La víctima fue identificada como Nidia Carolina López Vázquez, de 38 años, quien se encuentra en las últimas semanas de embarazo. El detenido es Henry Antonio Rengifo Perea ( 32) de nacionalidad peruana, domiciliado en la zona.

Según el informe policial, los intervinientes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia y encontraron a la pareja en medio de una discusión. El hombre habría intentado incendiar un automóvil, derramando combustible sobre un vehículo de la marca Nissan Sunny, que ya presentaba daños previos.

Durante el procedimiento, el sindicado opuso resistencia y profirió amenazas de muerte tanto contra la víctima como contra sus familiares y el personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido en el sitio.

La mujer denunció además que su pareja ocasionó destrozos en la vivienda, por lo que, ante el temor por su integridad y su estado de gravidez, decidió refugiarse en la casa de un vecino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como evidencias del hecho, los agentes incautaron un bidón de plástico de color amarillo y un encendedor, presuntamente utilizados en el intento de incendio.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso la detención del sospechoso mediante resolución fiscal en el marco de la causa por violencia familiar.

El mismo fue trasladado hasta el Departamento de Seguridad Ciudadana, mientras que personal de Criminalística intervino para el levantamiento de evidencias.