Vídeo: conductor fue detenido tras atropellar a peatón y huir

Cerca de las 09:00 aproximadamente, un peatón cruzaba la calle Cerro Corá, en su intersección con Tacuary y Antequera, cuando fue embestido violentamente por un automóvil que circulaba a gran velocidad.

El impacto lo lanzó contra el pavimento, donde quedó tendido con lesiones de consideración.

Tras el choque, el conductor no se detuvo para asistir a la víctima y escapó del lugar, de acuerdo a los reportes recogidos por los investigadores.

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Conductor huyó y fue perseguido

De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, una camioneta que circulaba detrás del vehículo involucrado intentó detener su marcha e incluso lo siguió.

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Minutos después del hecho, agentes policiales lograron interceptar el vehículo en la intersección de 13 Proyectadas y México, en el barrio Obrero de Asunción.

El conductor fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia policial.

Identificación de la víctima y el conductor

La víctima fue identificada como Óscar Raúl Scribano (54), quien sufrió diversas lesiones y fue derivado a un sanatorio privado para su atención médica. Se trataría de un trabajador del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

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El conductor detenido es Máximo Lorenzo Mendieta Amarilla (38), quien quedó a disposición de la Fiscalía por el supuesto hecho de omisión de auxilio.