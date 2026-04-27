Video: adolescente es aprehendido tras robar un auto y provocar triple choque en Lambaré

Dos jóvenes aparentemente habían robado el vehículo de un hombre de 27 años y, mientras se daba la huida, terminaron chocando contra otros dos autos estacionados.

El reporte policial señala que el hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 14:00. Los malvivientes se llevaron su vehículo, un Toyota Corsa de color gris, modelo 1997.

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Mientras los adolescentes emprendieron una fuga desesperada, terminaron en un triple choque contra vehículos que estaban estacionados sobre la Avenida Carretera de López, de Lambaré, donde perdieron el control del volante.

Un adolescente fue capturado

El fuerte impacto alertó a los vecinos, quienes vieron cómo el vehículo robado quedó destrozado en medio del asfalto.

Tras el impacto, una cámara de seguridad logró captar cómo los dos implicados salieron del vehículo y continuaron su huida a pie. Las imágenes permitieron identificarlos.

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La Policía Nacional logró aprehender en el sitio a un adolescente de apenas 15 años. Sin embargo, su acompañante logró escabullirse antes de que los uniformados pudieran rodearlo.