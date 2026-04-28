El conocido dirigente campesino Elvio Benítez se entregó ante la Policía

Bien temprano, el conocido dirigente campesino llegó hasta la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray para ponerse a disposición de la Justicia. En el sitio, los agentes policiales iniciaron el procedimiento y luego inmediatamente lo trasladaron hasta la sede fiscal de la ciudad, donde prestó declaraciones ante la agente fiscal Laura Romero, en compañía de su abogado.

Luego de su declaración, fue nuevamente trasladado hasta la misma dependencia policial, a la espera del resultado del Juzgado.

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Elvio Benítez fue imputado junto con otros dirigentes campesinos a finales del año pasado. La agente Romero ordenó la detención de casi 30 líderes por el hecho punible de apología del delito.

Los dirigentes fueron individualizados como presuntos instigadores de la invasión de una estancia denominada Lusipar, que es administrada por la Senabico mientras sigue en curso un proceso judicial que determinará el decomiso de las tierras que pertenecían a un líder narco.

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Aspiraciones políticas

Benítez supuestamente vivía en la “clandestinidad”, pero la realidad es que hablaba con la prensa e incluso lanzó recientemente su precandidatura a presidente de la República. A pesar de ello, estuvo en carácter de prófugo por casi cinco meses.

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Tres abogados lo acompañaron durante su primera comparecencia ante la fiscal de la causa, detalló el corresponsal de ABC Color Omar Acosta.