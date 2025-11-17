San Pedro: detienen a tres líderes campesinos que anunciaban invadir tierras administradas por Senabico

El grupo de campesinos, encabezado por Elvio Benítez y Rodolfo Salazar, ambos referentes de la Coordinadora Interdistrital de Sintierras de San Pedro, se instaló en carpas precarias a la vera de la estancia Lucipar. Desde el lugar, anunciaron que el próximo 5 de diciembre ocuparán las tierras para convertirlas en un asentamiento campesino.

Según el propio Elvio Benítez, ya habían iniciado cultivos de autoconsumo y planeaban una gran concentración el 4 de diciembre en Santa Rosa del Aguaray, para luego ingresar al inmueble.

Órdenes de detención y los primeros aprehendidos

La fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Laura Romero, ordenó la detención de Benítez y otros dirigentes por el hecho punible de apología del delito.

Agentes del Departamento de Investigación de Delitos detuvieron a Ernesto Benítez, hermano de Elvio; a Sixto Cabrera y a Rodolfo Salazar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los tres fueron trasladados a la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, quedando a disposición del Ministerio Público. La Policía se mantiene en alerta permanente ante el temor de nuevas acciones del grupo campesino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estancia incautada y administrada por la Senabico

La estancia Lucipar, de aproximadamente 11.000 hectáreas, está ubicada entre San Pedro, Concepción y Amambay. El inmueble fue incautado en la causa contra el narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y actualmente está administrado por la Senabico.

Las tierras se encuentran arrendadas a productores privados para actividades agroganaderas, situación que genera fuertes reclamos de organizaciones campesinas, que exigen su transferencia a familias rurales en el marco de la reforma agraria.

Movilización de 1.200 familias y tensión creciente

Los líderes del movimiento aseguraron que 1.200 familias campesinas participarán de la acción prevista para diciembre y afirman que mantendrán su decisión pese a eventuales represalias o detenciones.

Según sostienen, han presentado múltiples pedidos y gestiones ante el Estado para acceder a tierras, pero afirman que nunca recibieron respuestas concretas, motivo por el cual resolvieron avanzar hacia la ocupación.

La situación eleva el clima de tensión en el norte del país, donde fuerzas policiales mantienen presencia preventiva para evitar incidentes.