Allanamientos en 4 Mojones: detienen a dos hinchas de Olimpia y decomisan arsenal

Un operativo simultáneo en cuatro viviendas de la zona de 4 Mojones, en San Lorenzo, culminó con la detención de dos presuntos integrantes de la barra brava del club Olimpia. Además, se incautó un importante arsenal y otras evidencias, según informaron autoridades policiales.

Los allanamientos se realizaron como continuación de las investigaciones por un ataque armado ocurrido en la vía pública el 7 de marzo pasado, específicamente en la avenida Avelino Martínez, donde se enfrentaron presuntos barrabravas de Olimpia y Cerro Porteño.

Los detenidos fueron identificados como César Antonio Marecos Medina (28) e Iván Alexis Páez Irala (26), quien cuenta con antecedentes por homicidio doloso y robo agravado.

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Barrabravas de Olimpia irrumpieron en evento azulgrana

De acuerdo con los antecedentes, miembros de la facción olimpista habrían atacado con armas de fuego a un grupo de hinchas azulgranas que se encontraban realizando una actividad social en la zona.

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El hecho fue captado por los vecinos, quienes con sus teléfonos celulares grabaron el momento en que el grupo olimpista irrumpió en el lugar e intentó efectuar disparos contra los azulgranas.

Incautan armas, chalecos y drogas

Durante los allanamientos, los intervinientes lograron incautar un revólver, tres rifles, proyectiles de distintos calibres, armas blancas, chalecos antibalas y estupefacientes, entre ellos marihuana.

El comisario Héctor Molinas, del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, destacó que estos elementos constituyen evidencias clave para el avance de la investigación.

“Estas armas encontradas van a ser sometidas a peritajes para determinar si estuvieron involucradas en otros hechos punibles”, explicó.

Asimismo, señaló que fueron halladas vainas servidas de distintos calibres, que presuntamente eran conservadas por los investigados como “trofeos” de enfrentamientos con otras facciones.

Buscan al presunto líder de la facción

Uno de los inmuebles allanados, donde se encontró la mayor cantidad de armas, pertenecería al supuesto líder de la facción olimpista investigada, quien actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades no descartan que los implicados estén vinculados a otros hechos delictivos.

Por su parte, el fiscal interviniente, Héctor Maldonado, indicó que la causa es investigada por los hechos punibles de perturbación a la paz pública, portación ilegal de armas de fuego y amenaza.

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El agente del Ministerio Público explicó que una de las viviendas fue localizada mediante el análisis de imágenes, en las que se identificaron prendas de vestir utilizadas por uno de los sospechosos, así como una motocicleta detectada durante el enfrentamiento.