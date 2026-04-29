Policiales
29 de abril de 2026 a la - 08:17

Allanamientos en 4 Mojones: detienen a dos hinchas de Olimpia y decomisan arsenal

Una comitiva fiscal-policial ejecuta allanamientos simultáneos en la zona de 4 Mojones, que dejaron hasta dos detenidos, presuntamente vinculados a la barra de Olimpia. Durante el operativo se incautaron armas de fuego y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación por un ataque entre hinchas ocurrido en marzo pasado.

Por ABC Color

Un operativo simultáneo en cuatro viviendas de la zona de 4 Mojones, en San Lorenzo, culminó con la detención de dos presuntos integrantes de la barra brava del club Olimpia. Además, se incautó un importante arsenal y otras evidencias, según informaron autoridades policiales.

Los allanamientos se realizaron como continuación de las investigaciones por un ataque armado ocurrido en la vía pública el 7 de marzo pasado, específicamente en la avenida Avelino Martínez, donde se enfrentaron presuntos barrabravas de Olimpia y Cerro Porteño.

Los detenidos fueron identificados como César Antonio Marecos Medina (28) e Iván Alexis Páez Irala (26), quien cuenta con antecedentes por homicidio doloso y robo agravado.

Lea más: Ratifican la prisión para barrabrava imputado por disturbios en el superclásico

Hombre sentado en silla roja, chaqueta azul oscura y camiseta clara, pensativo en ambiente exterior con luz suave.
Iván Alexis Páez Irala (26), detenido como miebro de la barra brava de Olimpia.

Barrabravas de Olimpia irrumpieron en evento azulgrana

De acuerdo con los antecedentes, miembros de la facción olimpista habrían atacado con armas de fuego a un grupo de hinchas azulgranas que se encontraban realizando una actividad social en la zona.

El hecho fue captado por los vecinos, quienes con sus teléfonos celulares grabaron el momento en que el grupo olimpista irrumpió en el lugar e intentó efectuar disparos contra los azulgranas.

Persona sentada en silla verde con chaqueta negra y detalles verdes, mirando a la cámara en un ambiente sencillo.
Durante allanamientos en 4 Mojones, la policía detuvo a dos personas, presuntamente vinculadas a la barra de Olimpia. En la imagen, César Antonio Marecos Medina (28).

Incautan armas, chalecos y drogas

Durante los allanamientos, los intervinientes lograron incautar un revólver, tres rifles, proyectiles de distintos calibres, armas blancas, chalecos antibalas y estupefacientes, entre ellos marihuana.

El comisario Héctor Molinas, del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, destacó que estos elementos constituyen evidencias clave para el avance de la investigación.

“Estas armas encontradas van a ser sometidas a peritajes para determinar si estuvieron involucradas en otros hechos punibles”, explicó.

Asimismo, señaló que fueron halladas vainas servidas de distintos calibres, que presuntamente eran conservadas por los investigados como “trofeos” de enfrentamientos con otras facciones.

Hombre con chaleco táctico revisa su teléfono en operativo policial, debajo de un toldo azul y cerca de una moto.
Durante un operativo policial en 4 Mojones, se detuvieron a presuntos miembros de la barra de Olimpia y se incautaron armas.

Buscan al presunto líder de la facción

Uno de los inmuebles allanados, donde se encontró la mayor cantidad de armas, pertenecería al supuesto líder de la facción olimpista investigada, quien actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades no descartan que los implicados estén vinculados a otros hechos delictivos.

Por su parte, el fiscal interviniente, Héctor Maldonado, indicó que la causa es investigada por los hechos punibles de perturbación a la paz pública, portación ilegal de armas de fuego y amenaza.

Dos hombres en sillas, uno con camiseta negra y bandera paraguaya escribe, el otro con chaqueta de seguridad escucha atentamente.
Ejecutan allanamientos por ataque entre hinchas de fútbol con armamento incautado en 4 Mojones.

Lea más: Barrabrava y agente de PMT: detienen a funcionario implicado en incidentes del Superclásico

El agente del Ministerio Público explicó que una de las viviendas fue localizada mediante el análisis de imágenes, en las que se identificaron prendas de vestir utilizadas por uno de los sospechosos, así como una motocicleta detectada durante el enfrentamiento.