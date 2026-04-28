Ratifican la prisión para barrabrava imputado por disturbios en el superclásico

El barrabrava del club Cerro Porteño, Erwin Gabriel Rodríguez Mareco (27 años), imputado por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia, seguirá cumpliendo la medida de prisión preventiva, así lo dispuso el juez penal de garantías Yoan Paul López, por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 322, en el marco de la causa penal derivada de los disturbios durante el superclásico.

Al momento de sustanciarse la audiencia de revisión de medidas, el abogado defensor de Rodríguez, Miguel Alcantara, señaló al juez que “si bien él está identificado como uno de los agresores a la fuerza policial, el mismo se había entregado desde un principio por lo que no podría aplicarse el hecho punible de resistencia”.

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Añadió que Erwin Rodríguez, “desde un desde el primer momento ha aceptado la culpabilidad y se ofreció para poder ayudar en la causa a identificar a culpables, por último quiero mencionar que mi defendido no cuenta con antecedentes penales anteriores y por lo que no existe ningún tipo de peligro de fuga y obstrucción a la investigación”.

Pese a lo argumentado por la defensa, el magistrado consideró que Erwin Rodríguez está procesado por dos hechos punibles y el merco penal se eleva hasta 5 años de privación de libertad. A eso sumó que se encuentra latente el peligro de obstrucción y el peligro de fuga, no solo por la gravedad del concurso de hechos punibles, sino por la falta de certeza de que el mismo se someterá a los mandatos de la justicia.

El encausado fue detenido el viernes último por policías del departamento Contra el Crimen Organizado, en su domicilio ubicado en la zona sur de Fernando de la Mora.

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Superclásico: más imputados por la Fiscalía

La fiscala Laura Adriana González había imputado a Junior Ariel Alcaraz Vera (29 años), Martín Insfrán Insfrán (21), William Gabriel Santacruz (21), Pedro Pablo Benítez Sánchez (31) y Maximiliano Sebastián Servín Vaesken (22), porperturbación de la paz pública y resistencia.

También esa causa está investigado Marco Antonio Duarte Gamarra (51 años), por los ilícitos de supuesta perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

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Además había dispuesto la detención de César Rodrigo Riveros García (35), Iván Alejando Mereles Espínola (24), Iván Isaías Ramírez Aguilar (18), Walter Junior Riquelme Vázquez (24), Juan David Méndez Vera (21), Denis Fabián Mereles Espínola (26) y Juan José Fernández Valdivieso (30).

En tanto que en la misma causa que Erwin Rodríguez, fue imputado Luis Ernesto Servín Vera, alias Rokero, por perturbación de la paz pública que tiene un marco penal de hasta 10 años de cárcel ytambién, apología del delito, que tiene un marco de pena de hasta 3 años de condena.

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Barrabravas protagonizaron hechos violentos en el superclásico

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación fiscal, el domingo 19 de abril, poco después de las 17:30, se llevó a cabo el encuentro deportivo correspondiente al superclásico del fútbol paraguayo entre los clubes Olimpia, en condición de local, y Cerro Porteño, como visitante, ocasión en que se produjeron disturbios que derivaron incluso en la suspensión del evento deportivo.

Posteriormente, cerca de las 19:20, en las inmediaciones de las calles Santiago Leguizamón casi Carlos Antonio López de Asunción, los ahora imputados habrían arrojado cascotes a los buses que transportaban simpatizantes de uno de los equipos y también, contra efectivos policiales que realizaban tareas de contención.

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Según los primeros datos recogidos en la investigación, los imputados habrían actuado con agresividad física y verbal, desobedeciendo reiteradas indicaciones del personal policial, hasta ser reducidos y trasladados a la sede policial correspondiente para su individualización mediante el sistema informático.

En cuanto al imputado por los presuntos ilícitos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave, la Fiscalía lo sindica de haber arrojado cascotes desde las gradas del estadio, causando lesiones a dos agentes policiales y afectando también a asistentes del encuentro.