Escándalo en Incan: qué dice el Ministerio de Salud sobre los pedidos de coimas a pacientes

La tarde del martes fue detenido un funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) por denuncias de que exigía sobornos a pacientes para adelantar fechas de consultas médicas o cirugías.

El funcionario, identificado como Pánfilo Saldívar, fue detenido ayer durante una entrega vigilada de dinero coordinada por el Ministerio Público con uno de los denunciantes. El fiscal asignado al caso, Luis Piñánez, comentó que las supuestas acciones del detenido podrían configurarse como cohecho pasivo, tráfico de influencias o extorsión.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Engelberto García, director del Departamento Anticorrupción del Ministerio de Salud Pública, comentó que la investigación comenzó cuando un paciente denunció los supuestos pedidos de soborno a autoridades del Incan, quienes reportaron la situación al Ministerio.

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El Ministerio de Salud entrevistó al paciente denunciante y determinó que se trataba de una “cuestión penal”, por lo que se hizo la denuncia al Ministerio Público en vez realizar sumarios o pedir informes, dijo García.

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Supuesta “venta” de atención más rápida

Debido a su posición en el área de consultorios del Incan, el denunciado, Pánfilo Saldívar, habría tenido la posibilidad de comercializar ilegalmente el agendamiento de turnos y “gestionar atención más rápida a ciertos pacientes” a cambio de pagos, indicó el representante del Ministerio de Salud.

García dijo que antes de la denuncia que derivó en la detención de Saldívar había “comentarios” sobre la situación, pero no denuncias formales.

“Los pacientes están en una situación muy difícil y no se animan a denunciar”, señaló.

El paciente que hizo la denuncia y colaboró con las autoridades en la detención de Saldívar afirmó que ya se había visto obligado a entregar un millón de guaraníes al sospechoso. En la entrega vigilada de ayer, el denunciante iba a entregar dos millones de guaraníes adicionales.