Escándalo en el Incan: Fiscalía sospecha de tres hechos punibles

Mediante una entrega vigilada de dinero, la Policía Nacional, en conjunto a la Fiscalía, detuvo al funcionario del Incan Pánfilo Saldívar, quien es sospechoso de liderar un esquema de cobros irregulares a pacientes oncológicos. El hombre formaba parte del área de consultorios y presuntamente habría aprovechado su posición para comercializar turnos preferenciales o agilizar procesos quirúrgicos.

Según el fiscal Luis Piñánez, quien ahora investiga el caso, la investigación se inició tras la denuncia de un paciente que requería una intervención quirúrgica de gravedad y según detalló a las autoridades, prácticamente se vio “obligado” a negociar pagos irregulares con el ahora detenido.

Asimismo, reveló que el paciente ya habría entregado previamente G. 1.000.000 por una primera intervención, aunque aparentemente también quedaba una “deuda” de G. 4.000.000 hacia el sospechoso.

Inclusive para una segunda cirugía y la entrega de medicamentos necesarios, el funcionario también habría solicitado un pago adicional de G. 2.000.000, por lo que el afectado fue a la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Salud y esta dependencia derivó la denuncia a la Fiscalía.

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Hechos punibles

Sobre la investigación, Piñánez resaltó que primero el Ministerio Público debe determinar qué hecho punible habría cometido Saldívar, aunque la sospecha primeramente se concentra en cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias o extorsión.

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El fiscal explicó que si el funcionario tenía la facultad de agilizar los turnos y recibió dinero por ello, se trataría de cohecho; si no tenía la facultad pero prometió resultados mediante sus contactos, sería tráfico de influencias. Sin embargo, si el pago se realizó bajo coacción, la investigación se volcaría más hacia una extorsión.

Finalmente, Saldívar es el único detenido, pero la Fiscalía tampoco descarta que existan más implicados en esta estructura.

“La investigación seguirá su curso; no podemos descartar absolutamente nada”, sostuvo.

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