Fentanilo paraguayo incautado en Argentina: ¿de dónde salió?

Ayer miércoles, la Gendarmería de Argentina anunció que fue detenido en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Misiones - limítrofe con territorio paraguayo – un taxista que transportaba una carga de fentanilo en ampollas fabricado en un laboratorio de Paraguay.

El informe de las autoridades argentinas habla de que fueron incautadas 300 ampollas de fentanilo, un poderoso fármaco opiáceo usado como anestesia en contextos médicos, pero que se ha convertido en una de las drogas de comercio ilegal más comunes en los Estados Unidos – donde se ha vuelto la causa más común de muerte por sobredosis de narcóticos – y varios otros países.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) paraguaya, Jalil Rachid, dijo que ya ha habido contactos “extraoficiales” con las autoridades argentinas sobre la incautación en Ituzaingó, aunque aún no ha habido una comunicación formal de lo ocurrido.

Posible “desvío” de un laboratorio paraguayo

El ministro Rachid especuló que el fentanilo incautado en Argentina pudo haber sido “desviado” de alguno de los laboratorios que producen el fármaco de forma legal para fines médicos comerciales en Paraguay.

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Por lo tanto, los investigadores paraguayos están a la espera de datos como los números de serie o lote de las ampollas incautadas en el país vecino para realizar tareas de trazabilidad e identificar de dónde provino la carga secuestrada en Argentina.

“Tenemos que saber de qué laboratorio salió y cómo se desvió esa droga”, dijo el titular de la Senad.

Agregó que la fabricación clandestina de fentanilo específicamente para su venta ilegal sería “muy complicada” en Paraguay por la falta de disponibilidad de los químicos “precursores” necesarios para su elaboración.

Otras incautaciones de fentanilo paraguayo

La de ayer en Argentina no es la primera incautación en el extranjero de fentanilo proveniente de Paraguay.

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En agosto de 2024, autoridades de Chile interceptaron un cargamento de casi 1.000 ampollas que iban ocultas en un camión que transportaba carne paraguaya.

Más recientemente, en septiembre de 2025, fuerzas de seguridad de Argentina incautaron casi 500 ampollas del mismo fármaco en operativos en las provincias de Misiones.