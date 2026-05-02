Atrapan en Mariano Roque Alonso a presunto delivery de drogas

El presunto delivery detenido es Pedro Fabián García Miranda (22), quien fija domicilio en el barrio Cañada San Rafael de la ciudad de Luque. El sospechoso estaba al mando de una potente motocicleta Kenton negra con matrícula 226 AAKZ y tenía en su poder siete dosis de marihuana, distribuidas en pequeñas bolsitas y una dosis de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con datos proveído por los agentes de la comisaría 10ª Central, García es uno de los delivery de drogas que operan en la ciudad; aparentemente consigue la cocaína en la zona de Luque, pero gran parte de su clientela tiene en los barrios de Mariano Roque Alonso.

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Supuestamente las actividades del joven fueron descubiertas unas semanas atrás gracias a la colaboración de un consumidor que fue demorado y desde ese momento los oficiales iniciaron los procedimientos para capturarlo.

Sin embargo, el presunto distribuidor era bastante escurridizo conocía casi todas las tácticas policiales y definitivamente no cayó en ninguna de las trampas que le pusieron los oficiales.

Era muy escurridizo

Sin embargo, en la noche del viernes, alrededor de las 22:00 el sospechosos acudió al centro de la ciudad para hacer una entrega importante de marihuana y una dosis de cocaína, oportunidad que fue aprovechado por los agentes de la comisaría local y de los agentes de Lince para acorralarlo y finalmente capturarlo con la droga que portaba en uno de sus bolsillos.

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García y las evidencias encontradas en su poder junto con la motocicleta fueron llevadas a la referida comisaría, donde quedaron a cargo del Ministerio Público.