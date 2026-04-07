Delivery de cocaína cae infraganti, en poder de antidrogas, en Coronel Oviedo

El presunto narco delivery detenido fue identificado como José Carlos Carboni Delgado (31), domiciliado muy cerca de donde fue interceptado por los agentes antidrogas, el sospechoso iba al mando de una motocicleta Star negra de 150 cilindradas, sin matrícula, recientemente adquirida.

Aparentemente, las lucrativas actividades de Carboni al margen de las leyes fueron detectadas por los agentes de la oficina regional del departamento Antinarcóticos de Caaguazú gracias al trabajo de los informantes.

Igualmente los agentes señalaron que el sospechoso se dejó al descubierto al experimentar on repentino incremento en sus ingresos, producto de la gran cantidad de clientes que levantó en muy pocas semanas.

Consumo de cocaína llegó a los barrios

Esto también llamó la atención de los uniformados, al confirmar que lastimosamente cada día hay más jóvenes que están cayendo en el vicio de la cocaína. El consumo de esta droga que antes era casi una exclusividad de gente adinerada ahora ya llegó a los chicos de barrio, según explicaron.

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Lo cierto es que los antidrogas comenzaron a buscar hasta identificar y ubicar al sospechoso que utilizaba su potente motocicleta para cumplir con sus entregas. Fue así que en la tarde del lunes último efectivos de Antinarcóticos lo interceptaron a pocas cuadras de haber salido de su vivienda.

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El presunto delivery llevaba las dosis de cocaína en un pequeño bolso que fue revisado por los intervinientes. Tanto el detenido como las evidencias encontradas en su poder fueron entregadas a la Fiscalía.