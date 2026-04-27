Asunción: detienen a dos presuntos “narco delivery” con marihuana

El hecho se registró en la tarde del lunes, durante un operativo de control de vehículos y personas realizado por agentes de la Comisaría 4ª Metropolitana, en el barrio Obrero, de Asunción.

Según explicó el comisario Pablo Insfrán, los intervinientes detuvieron a dos hombres que circulaban en motocicleta en actitud sospechosa. Durante la verificación, uno de ellos tenía en su poder una sustancia herbácea, presumiblemente marihuana.

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Droga fraccionada y dinero en efectivo

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde se convocó a agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico.

El análisis primario de campo confirmó la incautación de aproximadamente 10 gramos de marihuana, distribuidos en seis paquetes de polietileno, lo que hace presumir su comercialización.

Además, los sospechosos tenían en su poder G. 194.000 en billetes de baja denominación, otro indicio que refuerza la hipótesis de venta al menudeo.

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Sospechan de modalidad “narco delivery”

De acuerdo con el jefe policial, tanto la forma en que estaba fraccionada la droga como el dinero incautado apuntan a que los detenidos estarían involucrados en la modalidad conocida como “narco delivery”.

Uno de los aprehendidos manifestó ser propietario de la motocicleta y alegó que solo trasladaba a su acompañante, a quien dijo conocer de vista.

Sin antecedentes, pero quedaron detenidos

Los detenidos fueron identificados como Ronald Agustín Prieto, de 32 años, y Carlos Jesús Olmedo Zárate, de 31, quienes no cuentan con antecedentes penales.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que ordenó su detención por presunta transgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones.