Policiales
02 de mayo de 2026 a la - 09:52

Conductor ebrio chocó contra una ferretería en Encarnación en el Día del Trabajador

Conductor ebrio chocó contra una ferretería en Encarnación en el Día del Trabajador.
Conductor ebrio chocó contra una ferretería en Encarnación en el Día del Trabajador.Gentileza

Agentes de la Comisaría 40ª de Encarnación informaron sobre un accidente de tránsito que resultó en daños materiales. Un vehículo se incrustó en el acceso de un negocio, destruyendo su puerta de acceso y parte de la estructura, durante la noche de este viernes. La víctima relató que sería la quinta ocasión en que chocan contra su local. El automovilista fue sometido al alcotest, con resultado positivo.

Por Sergio González

Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente de tránsito, sobre la calle Santa Lucía del barrio San Isidro, en la ciudad de Encarnación, la noche del feriado por el Día del Trabajador, cerca de las 20:30.

El automovilista fue identificado como Diego Ariel Bogado Sitzmann (36), quien fue sometido al alcotest, con resultado positivo de 1,414 mg/l de alcohol en sangre. Fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Su rodado sería un Volkswagen tipo Golf de color blanco, con matrícula CAB 785. Impactó contra la pared del frente del local denominado “Ferretería Toto”.

La víctima explicó que, aparte del daño estructural provocado, también hubo daños materiales en el interior del local, pero afortunadamente no resultaron lesionados.

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Por quinta vez

El propietario del local, Adriano Benítez, manifestó que se trataría de la quinta ocasión en que accidentes de esta naturaleza afectan a locales de la zona y, en la mayoría de los casos, por conductores en ebriedad.

El hombre pidió a las autoridades mayores controles para evitar que los automovilistas conduzcan alcoholizados, porque pueden causar desgracias, más allá del daño material.

Indicó inclusive que no pudo hablar con el hombre que ocasionó el accidente, debido a que parecía estar muy borracho. Refirió que es un conocido de la zona, que a pocas cuadras tendría la vivienda de su madre.