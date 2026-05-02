Sacan a niño de su casa tras bofetada de su mamá: jueza de Pedro Juan aclara la medida

El pasado 29 de abril, una madre supuestamente abofeteó a su hijo de 13 años dentro de un colegio público, luego de que el chico se peleara con un compañero. El director de la escuela no se quedó de brazos cruzados y denunció el hecho, lo que derivó en que la jueza de la Niñez, Patricia Núñez, tomara la decisión de separar provisoriamente al menor de su hogar.

La jueza Núñez explicó en contacto con ABC TV que esta medida no significa que la mamá perdió la patria potestad o que se le quitó el hijo para siempre. “Es una medida cautelar de protección. El sistema está para cuidar al niño mientras se investiga qué es lo que realmente pasa en esa casa”, aclaró la magistrada.

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Por ahora, el adolescente quedó bajo el cuidado de lo que se llama “familia ampliada” (tíos o abuelos), mientras un equipo de psicólogos y trabajadores sociales analiza el entorno familiar. La decisión se tomó no solo por el golpe en la escuela, sino porque el propio niño manifestó ante el juzgado que sufre maltratos verbales y psicológicos constantes.

La ley del “buen trato”

En Paraguay rige la Ley 5659 de Promoción del Buen Trato, que prohíbe el uso de castigos físicos o tratos humillantes como método de educación, según explicó la jueza. “La facultad de disciplinar existe, pero eso no significa que se deba usar la violencia. Hay otras formas de educar”, sentenció.

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Ante la pregunta de si una bofetada amerita semejante intervención del Estado, la jueza señaló que el niño pidió “un momento” de distancia de su madre. “No podemos revictimizar al menor; tenemos que prevalecer su interés superior”, añadió.

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El camino a la revinculación

La madre fue derivada a un acompañamiento psicológico obligatorio. El objetivo es que aprenda pautas de crianza que no incluyan la agresión física.

La medida es provisoria. Si los informes de los especialistas demuestran que la madre está en condiciones y que el ambiente es seguro, el chico volverá a su casa.

“En cualquier momento se puede revocar la guarda y restituir al niño, pero primero necesitamos pruebas de que va a estar bien”, sentenció la jueza Núñez.