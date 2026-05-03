Prisión preventiva para conductor de Bolt por muerte de pasajero al que golpeó

El juez penal de garantías de guardia, José Agustín Delmás, decretó la prisión preventiva de Cristian Eduardo Jaime Narváez, de nacionalidad argentina y 37 años de edad, quien deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento penitenciario más adecuado, según la resolución.

Narváez fue detenido e imputado por homicidio doloso y omisión de auxilio, luego de que Arnaldo Grance Coronel falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico fulminante, a raíz de una pelea que se dio entre ambos.

Cámaras de circuito cerrado captaron la pelea entre Narváez y Grance, donde se ve cómo el primero da golpes de puño a la víctima fatal, lo que provocó que este caiga al empedrado, se golpee la cabeza y termine muerto.

La pelea se originó por una discusión por el vuelto tras un viaje en la plataforma Bolt, de la cual Narváez es conductor. Grance utilizó el servicio con su esposa para ir hasta su casa, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, donde se dio el conflicto que terminó con el trágico desenlace.

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Agresión de conductor de Bolt terminó en tragedia

Tras la agresión, Narváez regresó a su vehículo y huyó del lugar, dejando atrás a los familiares y vecinos que salieron a auxiliar a la víctima, quien ya no tenía signos vitales.

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Horas más tarde, el propio Narváez se presentó en la Comisaría 12ª de Trinidad, pero no para entregarse, sino para radicar una denuncia de agresión por parte de quien fue su víctima. Sin embargo, los oficiales de guardia reconocieron el vehículo y al sospechoso, por lo que lo detuvieron.

A criterio del juez, el argumento para decretar la prisión preventiva se basa en que el imputado al momento de la audiencia no presentó certificado de vida y residencia o algún documento que acredite arraigo suficiente dentro del territorio nacional, con las instrumentales que acrediten que el mismo cuenta con domicilio fijo, trabajo estable o familia constituida.

Además consideró que como el proceso investigativo se encuentra en un estado incipiente, existen altas probabilidades de que el imputado destruya o modifique elementos de pruebas, o incluso influir en los testigos o peritos a que informen falsamente sobre los hechos o se comporten de manera desleal o inducirlos a tales comportamientos.