Condenan a 8 años de cárcel a un joven por abuso cometido durante un asalto domiciliario cuando era menor de edad

Efren Delvalle Vega (21) fue condenado a 8 años de prisión por el juzgamiento de un hecho que cometió cuando tenía 15 años, en el distrito de Alto Verá, en marzo de 2020.

El juicio oral y público estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Liz Sanabria e integrado por las magistradas Eva Silva Amarilla y Marcela Escobar Lapierre.

En representación del Ministerio Público participó el fiscal titular de la Unidad Penal Nº 1 de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo. La fiscalía logró sostener la acusación con un sólido conjunto de pruebas, entre ellas testimoniales, documentales y periciales.

La legislación paraguaya establece que la máxima pena para adolescentes (14 a 17 años) es de 8 años de cárcel, enfocándose en la medida socioeducativa, pero permitiendo la reclusión en casos graves.

La normativa vigente define que la pena máxima privativa de libertad para adolescentes se aplica en casos de delitos de extrema gravedad, como homicidio, feminicidio, robo agravado, y otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Bacilicio Salinas, alias “Chili”, es condenado a 25 años de prisión, acusado de homicidio doloso, secuestro y otros hechos punibles

El crimen

Un violento asalto domiciliario y violación a una adolescente se registraron el 1 de marzo de 2020. Dos delincuentes habrían ingresado a una propiedad, alzándose con G. 6 millones.

Los asaltantes habrían abusado sexualmente de una adolescente de 17 años, frente a su novio y su padre, mientras los torturaban durante la madrugada. Posteriormente, se alzaron con el dinero y se dieron a una rauda fuga.

Uno de los detenidos en la causa era mayor de edad en el momento de cometer el hecho, identificado como Ramón Delvalle Vargas. En el proceso de su detención fue herido de bala por la Policía y perdió una pierna, según detalló Castillo. Este fue condenado a 12 años de prisión por el crimen.

Entretanto, el juicio de su compañero, de 15 años en ese entonces, se retrasó porque, al ser menor, contaba con medida alternativa a la prisión, situación que aprovechó para darse a la fuga.

Fue recapturado en la ciudad de Yuty y sometido nuevamente a este proceso, donde se confirmó su sentencia. El joven ya tendría otros antecedentes por homicidio doloso en Yuty y robo agravado en San Pedro del Paraná, ambos cometidos cuando ya era mayor de edad, según detalló el fiscal Castillo. Estas otras causas están pendientes en otras unidades penales, refirió.