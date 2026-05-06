PJC: supuesto asaltante paraguayo fue abatido en enfrentamiento con la Policía brasileña

Un abatido fue identificado como Charles Antonio Giménez Martínez (32), paraguayo. El enfrentamiento que protagonizó con agentes del equipo táctico policial brasileño denominado Departamento de Operaciones de Frontera (DOF) se produjo en la madrugada de este miércoles.

La información fue confirmada por el comisario general Osval Lesme, director departamental de la Policía Nacional en Amambay.

El fallecido tenía antecedentes penales por varios casos de robo agravado y hurto, según informó el comisario Aníbal Franco, director de Operaciones de la Policía Nacional en Amambay.

El uniformado indicó que el enfrentamiento que derivó en la muerte del connacional ocurrió en la localidad de Aral Moreira, Brasil, distante unos 50 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Giménez Martínez se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, denunciada como robada en la noche del martes durante el partido internacional disputado en esta capital departamental.

Habría robado horas antes la camioneta

“Un aficionado dejó su camioneta estacionada para ver el partido en el estadio Río Parapití y cuando fue a buscarla después del encuentro deportivo, se percató de que había desaparecido. A raíz del hecho se impartió la búsqueda del vehículo”, indicó el comisario Aníbal Franco sobre el hecho.

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Los investigadores consideran que el ahora fallecido habría sido el autor del hurto de la camioneta en cuestión. Sin embargo, dicha versión todavía debe comprobarse mediante el seguimiento de imágenes que están siendo procesadas actualmente, según señaló Franco.

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Medios brasileños indicaron que el supuesto asaltante abatido abrió fuego contra un grupo de agentes policiales que lo abordaron, por lo que los mismos respondieron y efectuaron los disparos que fueron mortales para el ciudadano paraguayo.