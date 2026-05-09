Buscan al famoso expolicía Ocholasky, ahora por una estafa para el ingreso a la Policía

La operación Dominó, sobre una supuesta estafa, fue desarrollada por policías del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS), que esta mañana presentaron el caso en una conferencia de prensa que fue presidida por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés.

El caso se inició el 13 de diciembre de 2025, cuando una joven mujer, que ahora es la denunciante, conoció en un evento a un policía de la comisaría 1° de Asunción, suboficial ayudante Éver Samuel Sosa Benítez, de 24 años, quien estaba haciendo guardia frente al local.

La chica le dijo al policía que justamente en ese momento ella estaba probando para ingresar al Colegio de Policía, donde se estudia para ser suboficial, pero que probablemente no alcanzaría el puntaje requerido.

El policía, entonces, le habría presentado a la chica a un amigo civil identificado como Fabián Báez Segovia, de 26 años, quien trabajaba habitualmente como guardia de seguridad y que a su vez la puso en contacto con un tal “comisario Rodríguez”, que supuestamente la iba a incluir en la nómina de ingresantes, pero a cambio de G. 30 millones.

El supuesto comisario sería nada menos que Juan Carlos Ocholasky, de 65 años, un expolicía que cumplió condena por un recordado homicidio y que llegó a ser guardaespaldas de dos presidentes de la República.

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Ocholasky, por su lado, derivó a la mujer interesada con un supuesto abogado de confianza que en teoría era el que disponía de “cupos políticos” para meter a personas en instituciones públicas como Itaipú, Yacyretá y la Policía.

El supuesto abogado, quien se presentó como Julio Montiel, incluso recibió a la chica el 19 de diciembre pasado en su “oficina”, que resultó ser un departamento alquilado y ambientado como estudio jurídico, en el sexto piso del edificio Segesa, ubicado en la calle Alberdi casi Oliva del microcentro de Asunción.

En esa ocasión, la mujer pagó los G. 30 millones que le pidieron para convertirse en policía. Tuvo que prestar G. 25 millones de su papá y G. 5 millones de una tía.

Como le pareció todo muy raro, la chica grabó a escondidas la reunión, en la que se le ve a una supuesta secretaria que la recibió y también al supuesto abogado Julio Montiel.

En ese encuentro, el supuesto abogado Montiel recibió el dinero y prometió que el nombre de la chica aparecería en la lista de ingresantes del Colegio de Policía.

El 25 de febrero de este año, cuando la mujer revisó la nómina de ingresantes, no encontró su nombre en el documento y recién ahí confirmó que había sido estafada, por lo que hizo la denuncia ante la Policía y la Fiscalía y se abrió la causa penal.

Detenciones tras denuncia de estafa

Tras las primeras diligencias investigativas, los policías de la división de Investigación Criminal del DAS capturaron el 13 de marzo pasado al policía Éver Samuel Sosa Benítez y a su amigo el civil Fabián Báez Segovia, quienes fueron imputados por estafa, coacción y asociación criminal.

Tras un breve periodo encerrados, ahora gozan de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Las detenciones de estos no fueron socializadas inicialmente porque el objetivo de los policías era llegar al resto de la banda.

Con los testimonios del policía y el civil, los investigadores corroboraron que el supuesto “cerebro” del esquema es el expolicía Juan Carlos Ocholasky, quien hasta ahora no pudo ser localizado en los procedimientos ejecutados.

Los que sí finalmente cayeron presos ayer, al ser encontrados en e edificio Petra Tower de la avenida Molas López de Asunción (el más alto del Paraguay), fueron el supuesto abogado Julio Montiel, cuyo verdadera identidad es Luis Miguel Duarte Bogado, de 36 años, y su supuesta secretaria, quien fue identificada como Lissie Nicole Sosa Cáceres, de 24 años, quien además sería su pareja ocasional.

Estos dos, Luis Miguel y Lissie Nicole, también ya fueron imputados hoy por los mismos hechos que los dos primeros detenidos, es decir, por estafa, coacción y asociación criminal. La Fiscalía pidió prisión preventiva.

Luis Miguel figura incluso como proveedor del Estado. Ya venía siendo investigado por estafas, principalmente en el rubro de la construcción. Era sospechoso de hacerse pasar por ingeniero, de cobrar por obras y luego desaparecer con el dinero, según los datos obtenidos.

Prófugo fue guardaespaldas de Wasmosy y González Macchi y asesinó a un chofer de Última Hora

El único prófugo en la operación Dominó, Juan Carlos Ocholasky, quien supuestamente se presentaba como “comisario Rodíguez”, es en realidad un conocido personaje que en los años 90 fue incorporado al cuadro de suboficiales de la Policía por el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy Monti, para quien trabajó como guardaespaldas, aunque después continuó como custodio incluso del presidente Luis Ángel González Macchi.

Sin embargo, Ocholasky fue capturado y condenado a 18 años de cárcel por el secuestro y homicidio del chofer del diario Última Hora José Vera, de 48 años, ocurrido el 22 de setiembre de 2001.

José Vera fue capturado en el barrio Tablada de Asunción por el entonces suboficial segundo Ocholasky, quien tenía 41 años, y por otros dos policías, oficial ayudante Richard Hernán Jiménez Pérez, de 25 años en aquella época, y oficial primero Reinaldo Darío Núñez Rojas, de 31 años al momento del crimen. Estos últimos fueron sentenciados a 15 años y 5 años, respectivamente.

El chofer de Última Hora fue torturado y luego obligado a cavar su propia tumba, a orillas de un arroyo en Ypacaraí, donde lo enterraron después de que lo ejecutaran con un balazo en la cabeza.

José Vera fue eliminado porque tuvo una aventura con la esposa de Juan Carlos Ocholasky.

Tras cumplir su condena, Ocholasky salió de la cárcel y últimamente trabajaba supuestamente como guarda de seguridad para una conocida empresa local, donde de hecho habría conocido a uno de los ahora procesados, Fabián Báez Segovia.

La detención de Ocholasky pasa a ser ahora una prioridad para la Policía Nacional.