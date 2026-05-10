Joven madre regresó de Buenos Aires en la tarde y en la noche murió quemada en la casita que estaba edificando

La mujer fallecida en el incendio en Itapúa es Cirila Mabel Duarte Flores, de 30 años, madre de una de adolescente de 13 años. Según los vecinos, la mujer estuvo trabajando en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina.

Cirila había viajado al vecino país en busca de trabajo y su principal objetivo era costear la manutención de su pequeña hija que había quedado a cargo de la abuela.

Pero con el correr del tiempo la mujer aparentemente consiguió un trabajo mejor remunerado y ya pudo enviar el dinero necesario para iniciar construcción de una pequeña casita.

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Los allegados comentaron que después de dos años, finalmente Cirila tuvo oportunidad de regresar a nuestro país para visitar a su mamá, a su hija y realizar algunas mejoras en la casa que estaba levantado con tanto sacrificio.

A las 23:00 fue a la cama

Siempre de acuerdo con datos proveídos por familiares, Cirila llegó a la casa de su madre en la tarde del sábado después de un largo y cansador viaje y como es de costumbre, los familiares la recibieron con una cena.

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Alrededor de las 23:00, después de compartir la comida, unos tragos de vino, la mujer prendió un cigarrillo y se retiró para descansar en su casita, que está ubicada exactamente a 15 metros de la de su mamá.

Cigarrillo habría causado incendio en Alto Vera, Itapúa

Aparentemente y por el intenso frío de la noche, Cirila se tiró directamente en la cama y por el efecto del cansancio, quedó rendida sobre la colcha y su cigarrillo cayó sobre el colchón.

El cigarrillo prendido habría sido lo que inició el fuego que afectó parte de la cama y que consumió parcialmente el cuerpo de la víctima. Las llamas también destruyeron parte de una ventana, la puerta y un sector del techo.

La tragedia se conoció recién alrededor de las 09:00 de hoy, cuando los familiares de la joven llegaron al lugar para despertar a la recién llegada de Buenos Aires, pero se encontraron con la devastadora sorpresa: Cirila estaba muerta.

El cuerpo sin vida de la infortunada madre fue hallado parcialmente calcinado, sobre la cama cubierta de cenizas, indicaron fuentes policiales.

El caso fue comunicado a la comisaría jurisdiccional y el Ministerio Público, expertos en Criminalística también fueron convocados en el lugar para levantar evidencias del caso, según informaron las fuentes.