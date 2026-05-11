Artista plástico de Pedro Juan Caballero pierde todo tras el incendio de su vivienda

Un voraz incendio consumió por completo la vivienda de Julio César Álvarez, un artista plástico de 76 años de edad y con más de 50 años de carrera en el mundo artístico, en Pedro Juan Caballero. Según su hijo, Gabriel Álvarez, se perdió absolutamente todo lo que había en la casa, incluyendo más de 500 obras de arte de su padre que formaban parte de su acervo cultural en el lugar.

“Es una tragedia cultural”, indicó Álvarez.

En cuanto a la probable causa del siniestro, dijo que un quemador inglés que funciona a leña estaba en la sala y pudo haber dado origen a las llamas.

Artistas lamentan las pérdidas

Componentes del rubro artístico lamentaron lo ocurrido y expresaron su solidaridad a Julio César Álvarez. Además, valoraron sus creaciones.

“Julio Álvarez es un artista hipercreativo e innovador desde sus inicios, con un estilo muy personal, usando muchos colores, una vibración de sus obras que transmitía muchas energías positivas”, expresó el artista plástico José Asunción Quevedo Allende.

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Quevedo Allende lamentó lo ocurrido con su colega. Resaltó que Álvarez se destacó en el estado de Mato Grosso del Sur, Brasil, donde fue director del Departamento Cultural.

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Campaña para la reconstrucción

Si bien la pérdida de la colección de artes de Julio Álvarez es permanente, sus allegados se movilizaron y anunciaron una campaña para ayudar al artista plástico en este difícil momento, empezando por la reconstrucción de lo destruido por el fuego. En ese sentido, instaron a la comunidad a realizar su aporte. Los interesados en ayudar pueden aportar en la cuenta del hijo, Gabriel Álvarez, a través del alias 0985295847.