Policiales
13 de mayo de 2026 a la - 07:31

Requisa en Cereso tras alerta de inteligencia de posible presencia de armas de fuego

Fachada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, en Cambyretá.
Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, en Cambyretá.Gentileza

Un operativo de requisa encabezado por Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia se desarrolla en este momento en el pabellón “A baja”, perteneciente a reclusos del Primer Comando da Capital (PCC). La incursión se desplegó ante informaciones de que podría haber armas de fuego en este sector del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Por Sergio González

Agentes penitenciarios encabezan un operativo de requisa en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, en el pabellón “A baja” de alta peligrosidad, destinado a reclusos del Primer Comando da Capital (PCC). La incursión es desarrollada en compañía de agentes de la Policía Nacional y un resguardo perimetral de las Fuerzas Armadas.

Informaciones de Inteligencia Penitenciaria indican que existe la probabilidad de que, en ese sector del reclusorio, podrían estar escondidas armas de fuego. Ante esta presunción, se encabeza esta requisa.

El operativo continúa en curso y preliminarmente se hallaron estoques de fabricación casera, bebidas alcohólicas caseras (chicha) y estupefacientes.

Tras culminar el operativo, se realizará un monitoreo de los elementos que serán incautados, para ser informados al Ministerio Público.

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