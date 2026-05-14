Policiales
14 de mayo de 2026 a la - 13:24

Alerta MAFE: piden ayuda para localizar a siete niños y adolescentes

Protocolo de alerta MAFE.
La Policía busca a siete menores de edad desaparecidos.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, bajo el sistema de Alerta MAFE, ha emitido una serie de boletines urgentes para dar con el paradero de siete menores de edad desaparecidos en distintas zonas del país. Las autoridades y familiares solicitan la máxima colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que facilite su ubicación.

Por ABC Color

El Ministerio de la Niñez difundió este 14 de mayo siete órdenes de búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran desaparecidos y con la Alerta MAFE activada. Los afectados son de ciudades de Asunción, Limpio, Itauguá, Caaguazú y también en Tuyuti Guazú de Guairá.

Se pide que cualquier información veraz sobre los desaparecidos sea reportado al sistema 911, al 130, al 147 (Fono Ayuda) o directamente al número del Departamento de Búsqueda: 0986 760 083. Los reportes son anónimos y las líneas, gratuitas.

Lea más: Promulgan ley MAFE de alerta y desaparecidos

Listado detallado de los desaparecidos:

A continuación, se detallan los datos oficiales compartidos por las autoridades:

1. Micaela Ayelen Quiñonez Rodríguez (12 años)

  • Desaparecida el: 14/05/2026 (madrugada).
  • Lugar: Fracción Amanecer de Limpio.
  • Rasgos: Contextura delgada, estatura media, cutis trigueño, cabello negro.
  • Vestía: Pollera blanca con rayas negras y una mochila negra.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Micaela Quiñónez.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Micaela Quiñónez.

2. Guadalupe Monserrath Britez Duarte (13 años)

  • Desaparecida el: 13/05/2026 (19:00 aprox.).
  • Lugar: Fracción Santa Catalina de Tuyuti Guazú, Guairá.
  • Rasgos: Robusta, cutis blanco, baja estatura, cabello negro alisado con puntas enruladas.
  • Vestía: Calza negra, zapatos tipo “crocs” negros, remera gris y campera negra.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Guadalupe Britez.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Guadalupe Britez.

3. Jusselei Abigail Aquino Ucedo (15 años)

  • Desaparecida el: 13/05/2026 (19:10).
  • Lugar: Vista por última vez en inmediaciones de Primer Presidente y Pasillo 6, Asunción.
  • Rasgos: Delgada, cutis trigueño, cabello negro.
  • Vestía: Buzo gris, campera negra y zapatillas.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Jusseles Aquino.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Jusseles Aquino.

4. Miguel Angel Gómez Lezcano (9 años)

  • Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).
  • Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.
  • Rasgos: Delgado, baja estatura, cutis blanco.
  • Vestía: Campera y short azul marino con rayas, y zapatillas negras.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Miguel Ángel Gómez.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Miguel Ángel Gómez.

5. Carlos Dionicio Gomez Lezcano (11 años)

  • Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).
  • Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.
  • Rasgos: Baja estatura, cutis moreno.
  • Vestía: Pantalón azul marino, remera gris de “Minecraft” y calzado deportivo negro.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Carlos Gómez.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Carlos Gómez.

6. Luz Mabel Velazquez Solis (14 años)

  • Desaparecida el: 12/05/2026 (14:30).
  • Lugar: Barrio Constitución, ciudad de Caaguazú.
  • Datos adicionales: Vestimenta y características físicas a confirmar según el último boletín.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Luz Mabel Velázquez.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Luz Mabel Velázquez.

7. Francisco Martín Fernández Solís (17 años)

  • Desaparecido el: 22/04/2025.
  • Lugar: Ciudad de Itauguá.
  • Rasgos: Robusto, cutis moreno, estatura mediana.
  • Datos adicionales: Se reitera el pedido de búsqueda activa.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Francisco Fernández.
Alerta MAFE difundida este 14 de mayo para buscar a Francisco Fernández.