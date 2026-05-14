Alerta MAFE: piden ayuda para localizar a siete niños y adolescentes

El Ministerio de la Niñez difundió este 14 de mayo siete órdenes de búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran desaparecidos y con la Alerta MAFE activada. Los afectados son de ciudades de Asunción, Limpio, Itauguá, Caaguazú y también en Tuyuti Guazú de Guairá.

Se pide que cualquier información veraz sobre los desaparecidos sea reportado al sistema 911, al 130, al 147 (Fono Ayuda) o directamente al número del Departamento de Búsqueda: 0986 760 083. Los reportes son anónimos y las líneas, gratuitas.

Lea más: Promulgan ley MAFE de alerta y desaparecidos

Listado detallado de los desaparecidos:

A continuación, se detallan los datos oficiales compartidos por las autoridades:

1. Micaela Ayelen Quiñonez Rodríguez (12 años)

Desaparecida el: 14/05/2026 (madrugada).

Lugar: Fracción Amanecer de Limpio.

Rasgos: Contextura delgada, estatura media, cutis trigueño, cabello negro.

Vestía: Pollera blanca con rayas negras y una mochila negra.

2. Guadalupe Monserrath Britez Duarte (13 años)

Desaparecida el: 13/05/2026 (19:00 aprox.).

Lugar: Fracción Santa Catalina de Tuyuti Guazú, Guairá.

Rasgos: Robusta, cutis blanco, baja estatura, cabello negro alisado con puntas enruladas.

Vestía: Calza negra, zapatos tipo “crocs” negros, remera gris y campera negra.

3. Jusselei Abigail Aquino Ucedo (15 años)

Desaparecida el: 13/05/2026 (19:10).

Lugar: Vista por última vez en inmediaciones de Primer Presidente y Pasillo 6, Asunción.

Rasgos: Delgada, cutis trigueño, cabello negro.

Vestía: Buzo gris, campera negra y zapatillas.

4. Miguel Angel Gómez Lezcano (9 años)

Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).

Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.

Rasgos: Delgado, baja estatura, cutis blanco.

Vestía: Campera y short azul marino con rayas, y zapatillas negras.

5. Carlos Dionicio Gomez Lezcano (11 años)

Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).

Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.

Rasgos: Baja estatura, cutis moreno.

Vestía: Pantalón azul marino, remera gris de “Minecraft” y calzado deportivo negro.

6. Luz Mabel Velazquez Solis (14 años)

Desaparecida el: 12/05/2026 (14:30).

Lugar: Barrio Constitución, ciudad de Caaguazú.

Datos adicionales: Vestimenta y características físicas a confirmar según el último boletín.

7. Francisco Martín Fernández Solís (17 años)