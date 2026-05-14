Alerta MAFE: piden ayuda para localizar a siete niños y adolescentes

El Ministerio de la Niñez difundió este 14 de mayo siete órdenes de búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran desaparecidos y con la Alerta MAFE activada. Los afectados son de ciudades de Asunción, Limpio, Itauguá, Caaguazú y también en Tuyuti Guazú de Guairá.
Se pide que cualquier información veraz sobre los desaparecidos sea reportado al sistema 911, al 130, al 147 (Fono Ayuda) o directamente al número del Departamento de Búsqueda: 0986 760 083. Los reportes son anónimos y las líneas, gratuitas.
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Listado detallado de los desaparecidos:
A continuación, se detallan los datos oficiales compartidos por las autoridades:
1. Micaela Ayelen Quiñonez Rodríguez (12 años)
- Desaparecida el: 14/05/2026 (madrugada).
- Lugar: Fracción Amanecer de Limpio.
- Rasgos: Contextura delgada, estatura media, cutis trigueño, cabello negro.
- Vestía: Pollera blanca con rayas negras y una mochila negra.
2. Guadalupe Monserrath Britez Duarte (13 años)
- Desaparecida el: 13/05/2026 (19:00 aprox.).
- Lugar: Fracción Santa Catalina de Tuyuti Guazú, Guairá.
- Rasgos: Robusta, cutis blanco, baja estatura, cabello negro alisado con puntas enruladas.
- Vestía: Calza negra, zapatos tipo “crocs” negros, remera gris y campera negra.
3. Jusselei Abigail Aquino Ucedo (15 años)
- Desaparecida el: 13/05/2026 (19:10).
- Lugar: Vista por última vez en inmediaciones de Primer Presidente y Pasillo 6, Asunción.
- Rasgos: Delgada, cutis trigueño, cabello negro.
- Vestía: Buzo gris, campera negra y zapatillas.
4. Miguel Angel Gómez Lezcano (9 años)
- Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).
- Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.
- Rasgos: Delgado, baja estatura, cutis blanco.
- Vestía: Campera y short azul marino con rayas, y zapatillas negras.
5. Carlos Dionicio Gomez Lezcano (11 años)
- Desaparecido el: 13/05/2026 (18:00).
- Lugar: Ruta PY02 c/ Marcial Samaniego, Itauguá.
- Rasgos: Baja estatura, cutis moreno.
- Vestía: Pantalón azul marino, remera gris de “Minecraft” y calzado deportivo negro.
6. Luz Mabel Velazquez Solis (14 años)
- Desaparecida el: 12/05/2026 (14:30).
- Lugar: Barrio Constitución, ciudad de Caaguazú.
- Datos adicionales: Vestimenta y características físicas a confirmar según el último boletín.
7. Francisco Martín Fernández Solís (17 años)
- Desaparecido el: 22/04/2025.
- Lugar: Ciudad de Itauguá.
- Rasgos: Robusto, cutis moreno, estatura mediana.
- Datos adicionales: Se reitera el pedido de búsqueda activa.