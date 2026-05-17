Policiales
17 de mayo de 2026 a la - 07:38

Mayor Otaño: persecución y balacera termina con un abatido, un detenido y marihuana incautada

La Policía Nacional informó sobre un hecho de persecución con balacera que se registró en la madrugada de este domingo en el distrito de Mayor Otaño, del departamento de Itapúa. Los uniformados lograron la detención de un hombre, incautaron dos autos y abatieron a tiros a un segundo involucrado. En los rodados hallaron varios paquetes de marihuana.

Por Sergio González

La persecución policial encabezada por agentes de la Comisaría 19ª de Mayor Otaño terminó en la vía pública de la colonia Parejha, al noreste de Itapúa. En medio del operativo se produjo un intercambio de disparos con los ocupantes de los dos vehículos perseguidos, resultando una persona detenida y otra abatida

El detenido fue identificado como Nazario Lencina Olivera (34), oriundo de la colonia Pernambuco (Alto Paraná), con antecedentes por delitos ambientales e incumplimiento del deber alimentario.

La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Talavera Amarilla (35), oriundo de Alto Paraná, aparentemente sin antecedentes penales.

Asientos traseros de un vehículo con bultos envueltos en plástico, en un entorno rural y oscuro.
La Policía incautó vehículos con cargamento de marihuana en Mayor Otaño luego de una persecución.

En uno de los automóviles que fueron incautados fue hallado un gran cargamento de marihuana. El hecho fue informado a la agente fiscal de turno, Mabel Martínez Medina.

Persecución y balacera

Los intervinientes informaron que, durante un patrullaje preventivo, detectaron tres vehículos circulando en actitud inusual, quienes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron una huida. En el trayecto, los mismos efectuaron varios disparos contra la patrullera.

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Uniformado militar en vigilancia junto a un auto rojo, en un camino de tierra, en un entorno rural. Iluminación tenue.
La policía confiscó vehículos en Mayor Otaño tras una persecución relacionada con narcotráfico.

Olivera fue interceptado en una camioneta Nissan modelo Frontier, color plata, con matrícula BHU 359; mientras que Talavera estaba al mando de una Chevrolet modelo Tracker, color vermelho, con matrícula AAZB 062, a quien hallaron con heridas de arma de fuego.

El herido fue trasladado hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) de Mayor Otaño, sitio donde se constató su deceso.

Hasta el cierre de la nota, todavía se aguardaba el informe oficial del pesaje de la droga que fue incautada dentro de los automóviles.

Preliminarmente, los intervinientes refieren que, según el Registro Único Automotor (RUA), el automóvil Chevrolet está a nombre de Angélica Avalos Delgado, quien figura como funcionaria de la Municipalidad de Ñacunday (Alto Paraná), según la nómina de funcionarios publicada en enero de 2026. La camioneta figura en el RUA a nombre de Idalina Delgado de Avalos. No se descarta la posibilidad de que ambos hayan sido robados.