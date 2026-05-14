Imputan a guardiacárcel de Emboscada por fuga de un preso del Hospital de Luque

La fuga se produjo en la noche del martes 12 de mayo del Hospital General de Luque, en la ciudad de Luque, departamento Central.

El evadido resultó ser Cristian Martín Peralta Peralta, de 38 años, alias Pachigua, quien estaba recluido desde el 27 de mayo de 2025 en la penitenciaría regional de Emboscada Antigua por un caso de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, por la que de hecho estaba a punto de afrontar juicio oral.

El reo fue llevado de la cárcel al hospital el lunes 11 de mayo, tras denunciar supuestos problemas lumbares.

En el momento del escape, el convicto estaba bajo la vigilancia del agente penitenciario Héctor Raúl Rojas Rolón, de 44 años.

Sin embargo, la persona que asistía al presidiario en el hospital era su pareja, Marcia Soledad Samaniego Servián, de 44 años.

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“Milagro” en Luque: reo entró al baño en silla de ruedas y huyó caminando

De hecho, las cámaras de seguridad del hospital grabaron a la mujer empujando la silla de ruedas en la que se movía el preso, que entró al baño supuestamente para bañarse.

Pero 10 minutos después, el convicto salió del baño ya con una ropa distinta y simplemente salió caminando hasta la calle, seguido justamente por su pareja. Ambos ya tienen órdenes de detención.

El guardiacárcel fue a revisar la zona del baño recién varios minutos después de que se produjera la fuga.

Cuando fue interrogado por policías de la comisaría 3° Central de Luque, supuestamente dio versiones contradictorias, por lo que la fiscala Liz Medina ordenó su detención y luego presentó imputación por supuesta liberación de presos.

La agente del Ministerio Público pidió prisión preventiva, que debe ser decidida hoy por el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo.