Policiales
14 de mayo de 2026 a la - 12:42

Imputan a guardiacárcel de Emboscada por fuga de un preso del Hospital de Luque

Christian Martín Peralta Peralta es llevado en silla de ruedas por su mujer, María Soledad Samaniego Servián, antes de la fuga del Hospital General de Luque.
Cristian Martín Peralta Peralta es llevado en silla de ruedas por su pareja, Marcia Soledad Samaniego Servián, antes de la fuga del Hospital General de Luque.

La fiscala de Luque, Liz Adela Medina Mareco, imputó y pidió prisión para un guardiacárcel de la penitenciaría de Emboscada Antigua por la fuga de un preso que estaba internado en el Hospital General de Luque. También se ordenó la detención de la pareja del reo, quien lo ayudó a escapar.

Por ABC Color

La fuga se produjo en la noche del martes 12 de mayo del Hospital General de Luque, en la ciudad de Luque, departamento Central.

El evadido resultó ser Cristian Martín Peralta Peralta, de 38 años, alias Pachigua, quien estaba recluido desde el 27 de mayo de 2025 en la penitenciaría regional de Emboscada Antigua por un caso de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, por la que de hecho estaba a punto de afrontar juicio oral.

El reo fue llevado de la cárcel al hospital el lunes 11 de mayo, tras denunciar supuestos problemas lumbares.

En el momento del escape, el convicto estaba bajo la vigilancia del agente penitenciario Héctor Raúl Rojas Rolón, de 44 años.

Héctor Raúl Rojas Rolón, agente penitenciario de Emboscada imputado por liberación de presos.
Héctor Raúl Rojas Rolón, agente penitenciario de Emboscada imputado por liberación de presos.

Sin embargo, la persona que asistía al presidiario en el hospital era su pareja, Marcia Soledad Samaniego Servián, de 44 años.

“Milagro” en Luque: reo entró al baño en silla de ruedas y huyó caminando

De hecho, las cámaras de seguridad del hospital grabaron a la mujer empujando la silla de ruedas en la que se movía el preso, que entró al baño supuestamente para bañarse.

Pero 10 minutos después, el convicto salió del baño ya con una ropa distinta y simplemente salió caminando hasta la calle, seguido justamente por su pareja. Ambos ya tienen órdenes de detención.

Ficha policial de la buscada Marcia Soledad Samaniego Servián.
Ficha policial de la buscada Marcia Soledad Samaniego Servián.

El guardiacárcel fue a revisar la zona del baño recién varios minutos después de que se produjera la fuga.

Cuando fue interrogado por policías de la comisaría 3° Central de Luque, supuestamente dio versiones contradictorias, por lo que la fiscala Liz Medina ordenó su detención y luego presentó imputación por supuesta liberación de presos.

Ficha policial del fugado Cristian Martín Peralta Peralta.
Ficha policial del fugado Cristian Martín Peralta Peralta.

La agente del Ministerio Público pidió prisión preventiva, que debe ser decidida hoy por el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo.