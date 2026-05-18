Agentes del FBI visitaron Pilar y recorrieron sitios históricos del Ñeembucú

La presencia de los representantes del Federal Bureau of Investigation (FBI) generó expectativa en la capital departamental, Pilar, donde los visitantes realizaron un recorrido turístico e histórico por algunos de los sitios emblemáticos de la denominada “Perla del Sur”.

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La delegación estuvo integrada por el supervisor del FBI para Argentina, Paraguay y Uruguay, Ricardo Hernández, además de los agentes Rodrigo Riveros y Stefhany Kochera.

Los funcionarios estadounidenses estuvieron acompañados por el jefe antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardozo, y el director de Inteligencia del Ministerio del Interior, comisario Pascual Cuellar.

La visita se dio luego de la reunión mantenida días atrás con el ministro del Interior, Enrique Riera, y altos mandos policiales, donde abordaron temas relacionados con la cooperación internacional en seguridad, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales entre ambos países.

Según explicó el comisario Nimio Cardozo, quien invitó a los agentes a conocer Ñeembucú, los representantes del FBI manifestaron gran interés por la historia paraguaya y especialmente por los sitios históricos de Pilar y Humaitá.

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“Ellos necesitaban conocer la historia”, expresó Cardozo, destacando la satisfacción de los visitantes durante el recorrido por la región.

El jefe antisecuestro aclaró además que la presencia de los agentes en Ñeembucú no estuvo relacionada con ningún operativo especial, sino exclusivamente con una visita cultural e histórica aprovechando su permanencia en Paraguay.

Durante su estadía, los agentes del Federal Bureau of Investigation también mantuvieron un encuentro con el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón.

El jefe departamental publicó posteriormente imágenes de la reunión en sus redes sociales, señalando que “seguimos fortaleciendo el trabajo coordinado y el intercambio institucional a favor de la seguridad”.

La visita de la delegación estadounidense volvió a poner en el centro de atención a Pilar y al departamento de Ñeembucú, una zona considerada clave por su riqueza histórica, especialmente vinculada a episodios de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y a monumentos emblemáticos que atraen a visitantes nacionales y extranjeros.