Hospitalizan a mellizos de 9 años intoxicados con cocaína en Capitán Bado

Un niño y una niña, mellizos de 9 años, se encuentran internados en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, adonde fueron derivados inconscientes desde Capitán Bado. Tras lograr que recobraran el conocimiento, ambos fueron sometidos a estudios toxicológicos que arrojaron resultado positivo a cocaína en sangre y benzodiacepinas. El fármaco controlado es administrado habitualmente a pacientes con cuadros depresivos, según indicó la fiscala de Capitán Bado, Sarita Bonzi, quien investiga el caso.

“Los mellizos ya están fuera de peligro, pero siguen internados. Probablemente serán dados de alta mañana”, expresó la representante del Ministerio Público.

El padre, imputado por intento de homicidio

La fiscala Sarita Bonzi, de la ciudad de Capitán Bado, informó que formuló imputación contra un hombre de 32 años, padre de los mellizos intoxicados con cocaína y un fármaco controlado. Asimismo, señaló que primero dispuso la detención del padre de los niños y que la acción penal es por tentativa de homicidio y violación del deber de cuidado.

“Manejamos la información de que el padre tenía la intención de acabar con la vida de sus hijos y después cometer suicidio”, expresó Bonzi para explicar la razón de la imputación.

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Los nombres de las víctimas se omiten en cumplimiento de la ley de protección de niños y adolescentes vigente en nuestro país.