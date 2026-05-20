Cárcel para padre de niños intoxicados con cocaína en Capitán Bado

Un hombre de 32 años fue imputado por tentativa de homicidio, lesión grave y violación del deber de cuidado tras ser señalado como sospechoso de la intoxicación con cocaína de sus hijos mellizos de 9 años, que derivó en la hospitalización de estos en estado delicado. Por resolución firmada por la jueza Vivian Quiñónez, el procesado deberá guardar prisión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

La magistrada indicó que tomó dicha determinación teniendo en cuenta la gravedad del caso, la posible influencia del imputado en los hijos que fueron víctimas en la declaración y la falta de arraigo del sospechoso. Fuentes judiciales indicaron que el imputado será evaluado por un psiquiatra para determinar si tiene un trastorno mental; desde su entorno reportaron que padece un cuadro de depresión y que está en tratamiento.

Antecedentes del caso

El ahora procesado penalmente, el lunes último, recogió a sus dos hijos de la escuela y, en lugar de llevarlos a su casa, los dirigió a un área rural donde aparentemente les intoxicó con cocaína y un fármaco controlado, según la investigación penal. Posteriormente, los infantes fueron rescatados por un tío y llevados a un hospital cercano para los primeros auxilios, desde donde fueron derivados al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para una mejor atención.

A los mellizos se les practicó un test toxicológico, arrojando resultado positivo a las sustancias mencionadas, y permanecen internados.

Horas después, el padre de los niños fue detenido e imputado por la fiscala Sarita Bonzi, quien solicitó que sea remitido a prisión, lo que finalmente se dispuso este miércoles por orden de la jueza Vivian Quiñónez.

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Los nombres del procesado y las víctimas se omiten en virtud de la ley de protección de menores de edad vigente en nuestro país.