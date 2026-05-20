Detienen a seis brasileños tras denuncias de coacción a clientes del Mercado N° 1 de Coronel Oviedo

Los aprehendidos fueron identificados como Reinalda Maliaquias Da Silva, Divina Souza Mora, Aliru Aus Da Silva, Paulo Alves Malaquias, Thainara Alves Da Silva y Maihara Soa Da Silva, esta última en compañía de una niña de 2 años. Según el informe policial, ninguno poseía carnet de admisión migratoria.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 09:40 sobre las calles 14 de Mayo y Padre Molas, por agentes de la Comisaría 31ª del barrio Azucena de Coronel Oviedo, tras varias quejas formuladas por trabajadores del mercado.

De acuerdo con el reporte policial, los ciudadanos brasileños fueron denunciados por supuestos hechos de coacción, amenaza de hechos punibles y resistencia. Durante el operativo también fue incautado un vaso que contenía caramelos tipo “Freegels”, producto que ofrecían a los clientes.

Según los comerciantes, los extranjeros acudían frecuentemente en horarios de desayuno y almuerzo al sector del patio de comidas del mercado, donde insistían constantemente a los comensales para que compraran las golosinas.

Las trabajadoras del mercado señalaron, además, que, cuando se les cuestionaba por la forma en que actuaban, reaccionaban de manera prepotente tanto con clientes como con trabajadores del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Migraciones para el procedimiento correspondiente.