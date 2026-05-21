Capturan a dos sujetos con arma tras persecución en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Comisaría 6ta de la ciudad de Pedro Juan Caballero y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), aprehendieron a dos ocupantes de una camioneta Toyota Fortuner con matrícula paraguaya. Los privados de libertad fueron identificados como Álvaro David Espínola Benítez y Micael Cohene Macian, ambos de 23 años.

Del poder de los capturados, se confiscó una pistola calibre 9 mm, además del vehículo en el que se desplazaban ya que carecía de los documentos requeridos según los intervinientes.

Detención se dio tras una persecución, según la Policía

Según un boletín emitido por la Comisaría Sexta, el Grupo GEO de la Policía Nacional inició una persecución luego de que los ocupantes del rodado en mención se negaran a una verificación de rutina; posteriormente, otras dependencias policiales se involucraron en la tarea hasta que finalmente redujeron y detuvieron a los sospechosos en el barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

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Los intervinientes señalaron que están abocados a la investigación sobre por qué tenían en su poder el arma y los ahora detenidos intentaron escapar cuando se les quiso requisar.