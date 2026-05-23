Policiales
23 de mayo de 2026 a la - 12:02

Atentan en Pedro Juan Caballero contra comerciante supuestamente vinculado al narcotráfico en Brasil

El establecimiento comercial, propiedad de la víctima, fue el lugar del atentado en Pedro Juan Caballero.
El establecimiento comercial, propiedad de la víctima, fue el lugar del atentado en Pedro Juan Caballero.

Un hombre de 43 años, propietario de un comercio y prestamista, fue blanco de ataque a tiros este sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ttras perpetrar el hecho, los autores huyeron del lugar y el herido fue auxiliado hasta un hospital privado. La víctima cuenta con antecedentes penales por robo y narcotráfico en Brasil, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

La Dirección de Policía de Amambay informó un hecho de intento de homicidio ocurrido en la fracción Amistad II del barrio Jardín Aurora de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La víctima fue identificada como Felipe Marco Insaurralde Yua, alias Felipão, de 43 años, quien se disponía a abrir un establecimiento comercial de su propiedad cuando sufrió el ataque.

Los autores del hecho fueron dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y tras cometer el atentado huyeron del lugar con paradero hasta ahora desconocido, según los investigadores.

Edificio de la Dirección de Policía de Amambay, en Pedro Juan Caballero.
Sede de la Dirección de Policía de Amambay.

Policía reveló los antecedentes penales de la víctima

La Dirección de Policía de Amambay, a cargo del comisario general Osval Lesme, dio a conocer los antecedentes penales de Felipe Marco Insaurralde Yua (43), alias Felipão, baleado este sábado en Pedro Juan Caballero.

En ese sentido reveló que el mismo posee causas penales en Brasil por Tráfico de Drogas, año 2024, Robo de Vehículo, año 2025 y Violencia Familiar, año 2025. Otras referencias dadas acerca de la víctima, es que se dedica a hacer préstamos en forma de usura.

Lea más: PJC: muere alto funcionario de la Gobernación, víctima de sicariato

Datos sobre las posibles motivaciones de sus atacantes no fueron revelados hasta el momento por los investigadores.