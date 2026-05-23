Guía de seguridad y restricciones para el partido en el Estadio Ricardo Gregor

Con el fin de garantizar que la jornada deportiva se desarrolle en un ambiente de orden, respeto y seguridad para todas las familias, la Policía Nacional ha desplegado un protocolo estricto para los asistentes.

Para asegurar un ingreso ágil y sin contratiempos, las autoridades recuerdan a los espectadores los dos requisitos indispensables para el acceso:

Cédula de identidad: Documento obligatorio que debe ser portado en todo momento.

Ticket de entrada: Se deberá presentar el boleto (físico o digital), el cual debe ser individual y estar personalizado.

Con el objetivo de evitar incidentes y prevenir riesgos, queda estrictamente prohibido el ingreso de los siguientes elementos:

Objetos peligrosos: Armas de fuego, armas blancas, objetos cortantes o contundentes, banderas con astas y tapatribunas.

Pirotecnia: Petardos, bombas de estruendo o cualquier artículo de pirotecnia.

Artículos varios: Termos, paraguas, cintos, vapeadores, rollos de papel, silbatos, luces láser, radios altavoces o parlantes.

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Asimismo, se enfatiza que está prohibido el ingreso a las instalaciones del estadio a personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas.

Finalmente, las fuerzas de seguridad han manifestado una política de tolerancia cero ante cualquier gesto, palabra o hecho que implique racismo, xenofobia o discriminación.