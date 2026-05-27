Destituyen a jefes de la comisaría de Guarambaré tras brutal asesinato de un joven

El comisario principal Víctor Ortiz Benítez asumió el cargo de jefe de la comisaría 22° Central de Guarambaré en reemplazo del comisario principal Carlos Miguel Aquino Torres y el subcomisario Marcos Antonio Rodríguez Ortiz asumió el cargo de subjefe de la citada unidad en reemplazo del subcomisario Nelson Daniel Rozzano Arazzari.

La sustitución de ambos agentes se dio como corolario de una serie de movilizaciones ciudadanas en reclamo de seguridad, que se intensificaron tras el asesinato del joven lugareño Dionisio Vázquez, de 20 años.

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Un presunto narco emergente del mismo barrio San Miguel, identificado como Genaro Miranda Mora (35), fue sindicado como autor material del crimen, mientras que uno de sus colaboradores más cercanos identificado como Juan Antonio Báez González (30) aparece como cómplice en el ataque mortal.

Tanto Miranda como Báez se presentaron en la mañana del martes último en la comisaría 22° de la ciudad de Guarambaré para darse por detenido, ambos fueron llevados por precaución a la comisaría 12 ° de Itá, donde quedaron a cargo del Ministerio Público.

Asesinato de joven en Guarambaré enardeció a los vecinos

Desde un principio familiares y amigos y vecinos de la víctima denunciaron que el crimen estaba estrechamente ligado con el tráfico de drogas en el barrio. Supuestamente en la madrugada del sábado pasado el joven Vázquez junto a otros amigos estaban frente a una bodega por donde pasó Báez a bordo de una moto y posiblemente llevando mercancía para entregar.

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Pero alguien del grupo le tiró algo al motociclista que le hizo perder el equilibrio y lo tumbó en medio de la calle. El presunto delivery al no poder hacer la entrega regresó junto a Miranda y le comunicó lo que había pasado.

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Este último tomó un arma blanca y ambos regresaron sobre la misma moto hasta la bodega, donde encararon a los jóvenes y en medio de la pelea Miranda mató a puñaladas a Vázquez, hecho que quedó evidenciado en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad.

Inmediatamente los vecinos organizaron una multitudinaria manifestación, para denunciar que el barrio San Miguel está literalmente tomado por los traficantes de drogas. Supuestamente los deliverys operan con total impunidad debido a que sus jefes pagan millonarias sumas tanto a los agentes del Grupo Lince como a efectivos de la comisaría 22° Central.

Políticos también son responsables

Los vecinos también señalaron que las autoridades políticas de la ciudad tienen mucha responsabilidad en lo ocurrido ya que prefirieron hacer la vista gorda ante el avance de los narcos en el barrio San Miguel, a tratar de combatir a los criminales que paulatinamente se fueron apoderando de la populosa comunidad.

Ante estas denuncias la dirección de Policía del departamento Central ordenó el cambio de los jefes de la dependencia policial más importante de la ciudad de Guarambaré, la 22° Central.