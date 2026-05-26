Presunto narco buscado por el crimen de un joven se presentó en la comisaría de Guarambaré

De acuerdo con las denuncias públicas presentadas por los vecinos del barrio San Miguel de Guarambaré, Genaro Miranda sería un emergente capo narco de la zona y que Juan Báez sería uno de los encargados de efectuar la distribución de las drogas con la modalidad de delivery.

En la madrugada del sábado, Dionicio Vázquez, consumía bebidas frente a una bodega del barrio, en compañía de unos vecinos, cuando pasó por el sitio Báez a bordo de una moto.

Alguien del grupo lanzó un objeto a Báez, quien perdió el equilibrio y cayó en medio de la calle con su motocicleta. Este al verse superado en número montó nuevamente el biciclo y regresó junto a su jefe para informarle aparentemente que no pudo efectuar la entrega a causa de una agresión.

Miranda tomó un machetillo y junto a Báez abordaron nuevamente la moto y regresaron hasta la bodega para ajustar cuentas con los jóvenes. Al llegar al sitio repartieron golpes y estocadas, hasta que finalmente el presunto capo encaró a Vázquez, le tiró un par de golpes con su arma hasta que la víctima cayó boca arriba en la vereda, donde sufrió el golpe mortal.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cuando el joven sufrió una puñalada en medio del pecho, lo que acabó con su vida en cuestión de minutos, mientras que los atacantes aprovecharon la desesperación de los otros para escapar del sitio.

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Manifestación de vecinos, tras crimen en Guarambaré

En la noche del lunes centenares de vecinos se reunieron frente mismo a la base del Grupo Lince de la Policía, que está ubicada en medio del barrio San Miguel, los pobladores exigieron justicia y denunciaron que los agentes del orden reciben dinero a cambio de brindar protección a los narcos.

Los vecinos aseguraron que pese a la presencia de los Lince, el barrio está completamente bajo el control de los distribuidores de drogas. En medio de la protesta, los familiares del jóven asesinado exigieron justicia en medio de llantos lo que exaltó el ánimo de algunos jóvenes que reaccionaron atacando a pedradas el cuartel policial.

Igualmente los jóvenes intentaron prender fuego a las motocicletas y otros vehículos que estaban estacionados en la base del Grupo Lince, pero la oportuna intervención de las madres calmaron los ánimos y las cosas no pasaron a mayores.

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Finalmente esta mañana se presentaron los presuntos asesinos en la comisaría 22° Central de la ciudad de Guarambaré, donde fueron detenidos y luego por disposición del Ministerio Público ambos fueron llevados por precaución a la comisaría 12° de la ciudad de Itá.

Algunos vecinos aseguran que tanto Miranda como su presunto cómplice Báez se presentaron ante las autoridades por orden de sus jefes, que serían traficantes de mayor poder que operan en la región, pues la situación generada tras el crimen, incluyendo la movilización de vecinos llenó de policías la ciudad, situación que no es propicia para que los narcos puedan seguir con sus negocios.