Anuncian movilización ciudadana ante inacción policial en el barrio San Miguel de Guarambaré

El vecino Pedro Tintel, un conocido exfutbolista del barrio San Miguel de Guarambaré señaló que se vieron en la obligación de movilizarse ante el brutal asesinato del joven Dionicio Andrés Vázquez Brítez, de 20 años. El lugareño expresó su preocupación por la versión de que el presunto homicida, quien sería Genaro Miranda Mora (35), un presunto capo narco de la zona sigue libre y aparentemente protegido por algunas autoridades.

Agentes del departamento Especializado en Investigación de Homicidios se trasladaron al lugar y luego de algunas averiguaciones efectuadas en la mañana del sábado localizaron e incautaron la motocicleta que fue utilizada por el presunto homicida, quien habría contado con la colaboración de Juan Báez González (30), un presunto delivery de drogas, quien también se encuentra prófugo.

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De acuerdo con las manifestaciones de Tintel, el barrio San Miguel fue literalmente tomado por los traficantes de drogas, que aparentemente reclutaron a una buena cantidad de jóvenes, muchos adolescentes para distribuir las sustancias, generando una gran cantidad de adictos en el barrio donde irónicamente está la base del Grupo Lince de la Policía.

Según Tintel, los agentes del Grupo Lince hacen “la vista gorda” o directamente cobran para dejar operar impunemente a los traficantes, ya que, asegura el hombre, el crack se comercializa “bajo las narices de los uniformados”.

El intendente de Guarambaré tampoco ayuda

Igualmente el señor Pedro Tintel dijo que el intendente de la ciudad, el ingeniero Oscar Cabrera no hace nada para tratar de solucionar la terrible problemática actual del barrio, donde ya no se puede salir de tardecita y menos de noche sin ser víctima de peajeros.

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La mayoría de estos peajeros son chicos adictos que exigen como mínimo G. 10.000 a los peatones, dinero que luego utilizan para la compra de drogas. Tintel también explicó que cierta hora del día sectores del barrio parecen haber sido tomados por zombies, que en realidad son los jóvenes bajo el efecto del crack.

Nosotros vamos a exigir que los efectivos del Grupo Lince hagan su trabajo o de los contrario que se vayan del lugar y traer a agentes antidrogas que no puedan a ayudar a combatir el flagelo que tomó el barrio.