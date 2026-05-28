Eliminan más de diez toneladas de marihuana y campamentos narcos en Amambay

Una incursión de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, con base en la ciudad de Pedro Juan Caballero, arrojó como resultado el decomiso y posterior incineración de 10.658 kilos de marihuana picada. Asimismo, los antidrogas procedieron al desmantelamiento de 5 campamentos narcos y la incautación de dos motocicletas, 18 zarandas, 2 sembradoras y otros elementos de logística, según informaron desde la institución.

La operación se llevó a cabo en el área rural de la ciudad de Cerro Corá, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la capital departamental de Amambay; además de los agentes de la zona, la intervención contó con la participación de Fuerzas Especiales del ente antidrogas, según informaron.

No hubo detenidos

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), indicaron que durante el allanamiento efectuado en la ciudad de Cerro Corá, no hubo detenidos; sin embargo indicaron que están en plena tarea de investigación para dar con los responsables de las evidencias halladas en el lugar.

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El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, quien deberá encargarse de dar continuidad a la investigación desde el Ministerio Público.