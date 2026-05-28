Tirzepatida: Falsos funcionarios de Dinatran asaltan camión y roban cargamento detrás del aeropuerto

Las víctimas del millonario golpe rutero fueron Mario Luis Vian Ríos (42), empleado de la empresa de encomiendas Farmanova Logística, encargado del transporte de Laboratorios Eticos, quien iba al mando de un camión Hyundai blanco con furgón refrigerado, matrícula AAXY 753 y su ayudante Juan Miguel Martínez Ruiz Díaz (38).

Ambos fueron tomados de rehenes y luego de algunas horas abandonados a bordo de un automóvil en la jurisdicción de la comisaría 3° de la ciudad de Luque.

El camión fue dejado vacío en un depósito ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo con el relato de los afectados, poco antes de las 07:00, ambos salieron de los depósitos de empresa Laboratorios Éticos, en San Lorenzo, con el cargamento de tirzepatida. La misión era entregarlo en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

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Los empleados se dirigieron al centro de la ciudad de Luque y desde allí tomaron el camino que conduce Mariano Roque Alonso, donde debían tomar la ruta PY 03, para emprender rumbo a su destino final.

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Ladrones de tirzepatida, con chalecos de la Dinatran

Sin embargo, cuando estaban cruzando por atrás del aeropuerto Silvio Pettirossi llegaron a un supuesto puesto de control de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), donde cuatro maleantes con chalecos de la institución estatal los obligaron a parar la marcha a punta de pistolas.

Luego bajaron del camión a ambos empleados y los subieron a un automóvil Volkswagen CROSSFOX, con chapa OBR 138. De allí, y como rehenes, fueron llevados a Luque, donde horas después fueron abandonados.

Tras la denuncia, los agentes comenzaron la búsqueda del camión que luego fue encontrado en un depósito en Mariano Porque Alonso.