Reo escapó del Hospital Regional y fue recapturado en zona boscosa de San Juan Bautista

El reo fue identificado como Alexis Orlando López Castillo, de 40 años, quien cumple condena de 2 años de prisión en la causa penal caratulada “Alexis Orlando López Montiel s/ Hurto Agravado”.

El recluso presentaba una herida de tipo scalping en la región frontal del cuero cabelludo, por lo que fue derivado al Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, donde permaneció internado recibiendo atención médica.

En un momento determinado, el personal de salud se dirigió nuevamente a la habitación donde estaba alojado López Castillo, pero ya no lo encontraron en el lugar.

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De inmediato, dieron aviso a las autoridades de la Comisaría Primera de San Juan Bautista. En ese sentido, el jefe de la comisaría, Ramón Bacigalupo, señaló que el reo habría encontrado la forma de abrir sus esposas y luego saltar por la ventana donde estaba internado para huir del lugar.

Al recibir la notificación, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje en una zona boscosa de la fracción San Mateo, gracias a avisos de vecinos, donde lograron localizar y reducir al sujeto sin que este presentara lesiones de gravedad.

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Posteriormente, el aprehendido fue trasladado nuevamente a la Penitenciaría Regional de Misiones, donde quedó recluido a disposición de las autoridades competentes.