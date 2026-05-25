Policiales
25 de mayo de 2026 a la - 15:39

Penitenciaría de Misiones habilita Pabellón de Adaptación Social

Hombres en el interior del Pabellón de Adaptación Social, uno con camiseta roja y otro con ropa oscura, en un ambiente colorido.
El nuevo Pabellón de Adaptación Social fue habilitado en la Penitenciaría Regional de MisionesGentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En la Penitenciaría Regional de Misiones fue habilitado el Pabellón de Adaptación Social, destinado a personas privadas de libertad con condena que se encuentran en etapa de tratamiento para acceder a salidas transitorias. Actualmente, 31 internos ya forman parte de este espacio, en el marco de un proceso de clasificación orientado a fortalecer el tratamiento penitenciario y la reinserción social.

Por Jesús Riveros

El Ministerio de Justicia habilitó el Pabellón de Adaptación Social en la Penitenciaría Regional de Misiones, con el objetivo de reubicar a las personas privadas de libertad (PPL) condenadas que se encuentran en etapa de tratamiento para acceder a salidas transitorias.

El espacio fue habilitado en un pabellón que anteriormente se utilizaba para el sector de mujeres dentro de la misma penitenciaría.

Esta medida se enmarca dentro de las acciones impulsadas tras el Operativo Umbral 2.5, que permitió el cierre y la eliminación de penitenciarías mixtas en distintos centros penitenciarios del país.

Lea más: Operativo Umbral: más de 50 mujeres fueron trasladadas desde la cárcel de Misiones

En ese contexto, la penitenciaría regional avanzó en la reorganización y adecuación de sus espacios internos, lo que permitió la habilitación de este pabellón destinado al acompañamiento y a la adaptación progresiva de las personas privadas de libertad.

Hombre de pie con ropa casual habla a un grupo de 31 personas en una habitación con paredes verdes y grises.
El funcionamiento del Pabellón de Adaptación Social posibilita el traslado y alojamiento temporal de 31 personas privadas de libertad.

La medida posibilitó el traslado y alojamiento temporal de 31 personas privadas de libertad, en el marco de un proceso de clasificación orientado a fortalecer el tratamiento penitenciario y las acciones de reinserción social.

Actualmente, la Penitenciaría Regional de Misiones cuenta con 1.703 personas privadas de libertad, entre procesadas y condenadas.