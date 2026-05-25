Penitenciaría de Misiones habilita Pabellón de Adaptación Social

El Ministerio de Justicia habilitó el Pabellón de Adaptación Social en la Penitenciaría Regional de Misiones, con el objetivo de reubicar a las personas privadas de libertad (PPL) condenadas que se encuentran en etapa de tratamiento para acceder a salidas transitorias.

El espacio fue habilitado en un pabellón que anteriormente se utilizaba para el sector de mujeres dentro de la misma penitenciaría.

Esta medida se enmarca dentro de las acciones impulsadas tras el Operativo Umbral 2.5, que permitió el cierre y la eliminación de penitenciarías mixtas en distintos centros penitenciarios del país.

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En ese contexto, la penitenciaría regional avanzó en la reorganización y adecuación de sus espacios internos, lo que permitió la habilitación de este pabellón destinado al acompañamiento y a la adaptación progresiva de las personas privadas de libertad.

La medida posibilitó el traslado y alojamiento temporal de 31 personas privadas de libertad, en el marco de un proceso de clasificación orientado a fortalecer el tratamiento penitenciario y las acciones de reinserción social.

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Actualmente, la Penitenciaría Regional de Misiones cuenta con 1.703 personas privadas de libertad, entre procesadas y condenadas.