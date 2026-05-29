Ciudadanos destruyen polémico cartel ofensivo contra Paraguay en CDE

Esta mañana se dio a conocer que varios carteles publicitarios fueron instalados sobre la Ruta PY02, en el acceso al país, debido a los mensajes considerados ofensivos hacia Paraguay.

Las gigantografías exhiben frases que destacan la supuesta superioridad de Brasil en el fútbol, la economía y la diplomacia, además de mostrar una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando a un jugador con la camiseta de la selección paraguaya.

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Esa situación generó la indignación colectiva y el Departamento de Seguridad Turística informó que esta mañana un grupo de personas llegó hasta la zona primaria de Ciudad del Este para manifestar su descontento ante el cartel colocado en la vía pública.

Los ciudadanos derribaron ese cartel, destruyendo por completo la estructura.

La Policía aseguró que realizó la cobertura preventiva para evitar que la situación escale y se generen más episodios de violencia.