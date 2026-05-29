Policiales
29 de mayo de 2026 a la - 11:21

Ciudadanos destruyen polémico cartel ofensivo contra Paraguay en CDE

La Policía Nacional reportó que un grupo de ciudadanos enfurecidos destruyó uno de los polémicos carteles ofensivos hacia Paraguay, ubicado en la zona primaria de Ciudad del Este. Personal policial indicó que los ciudadanos se autoconvocaron luego de que se diera a conocer en los medios sobre la colocación de los mensajes ofensivos.

Por ABC Color

Esta mañana se dio a conocer que varios carteles publicitarios fueron instalados sobre la Ruta PY02, en el acceso al país, debido a los mensajes considerados ofensivos hacia Paraguay.

Las gigantografías exhiben frases que destacan la supuesta superioridad de Brasil en el fútbol, la economía y la diplomacia, además de mostrar una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando a un jugador con la camiseta de la selección paraguaya.

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Algunos de los carteles instalados a pocos metros del Puente de la Amistad.
Algunos de los carteles instalados a pocos metros del Puente de la Amistad.

Esa situación generó la indignación colectiva y el Departamento de Seguridad Turística informó que esta mañana un grupo de personas llegó hasta la zona primaria de Ciudad del Este para manifestar su descontento ante el cartel colocado en la vía pública.

Los ciudadanos derribaron ese cartel, destruyendo por completo la estructura.

La Policía aseguró que realizó la cobertura preventiva para evitar que la situación escale y se generen más episodios de violencia.