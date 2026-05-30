Policiales
30 de mayo de 2026 a la - 17:33

Camión atropella y mata a vendedor ambulante en Asunción

Caos en Mariscal López y Choferes del Chaco. Captura de video.
El incidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco. (Imagen de archivo)Sara Ayala, Gentileza

Un camión de gran porte atropelló hoy en Asunción, en el cruce de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, a un vendedor ambulante, quien perdió la vida.

Por ABC Color

Un vendedor ambulante que trabajaba en la intersección de las avenidas Choferes del Chaco y Mariscal López, en Asunción, falleció este sábado tras ser atropellado por un camión cisterna.

El incidente ocurrió en horas de la siesta, en las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta.

La identidad del fallecido aún no fue hecha pública.

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El conductor del camión involucrado en el incidente fue identificado como Abraham Alexis Gómez (39 años), quien quedó aprehendido.