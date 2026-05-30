Camión atropella y mata a vendedor ambulante en Asunción

Un vendedor ambulante que trabajaba en la intersección de las avenidas Choferes del Chaco y Mariscal López, en Asunción, falleció este sábado tras ser atropellado por un camión cisterna.
El incidente ocurrió en horas de la siesta, en las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta.
La identidad del fallecido aún no fue hecha pública.
Lea más: Bombero voluntario fallece en choque frontal sobre el acceso Carapeguá–Acahay
El conductor del camión involucrado en el incidente fue identificado como Abraham Alexis Gómez (39 años), quien quedó aprehendido.