Bombero voluntario fallece en choque frontal sobre el acceso Carapeguá–Acahay

La víctima fatal fue identificada como Dionicio Ramón Espinoza Ramírez (48), oriundo de la ciudad de Ybycuí y miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguarí, donde prestaba servicios a la comunidad.

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 y estuvo protagonizado por un automóvil Toyota Corolla, conducido por Espinoza Ramírez, y una camioneta Toyota Hilux al mando de Francisco Antonio Recalde Lugo, domiciliado en la ciudad de Nueva Italia.

Tras el impacto, bomberos voluntarios de Carapeguá acudieron al lugar para brindar asistencia a los involucrados. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, Espinoza Ramírez falleció en el sitio atrapado en el habitáculo del automóvil.

La médica forense del Ministerio Público, doctora Mercedes Montiel, diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo grave.

Por disposición del fiscal interviniente de la Unidad Penal Nro.2, Adrián Bruno Encina, el cuerpo fue entregado a su concubina Paulina Aranda Cardozo.

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Conductor detenido tras alcotest positivo

El conductor de la camioneta resultó ileso y fue sometido al alcotest, que arrojó resultado positivo de 0,133 mg/L de alcohol en sangre, por lo que quedó aprehendido y a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

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Los vehículos involucrados fueron incautados y permanecen depositados en la sede policial mientras continúan las averiguaciones para determinar las circunstancias exactas del fatal percance.