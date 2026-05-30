Nacionales
30 de mayo de 2026 a la - 11:10

Bombero voluntario fallece en choque frontal sobre el acceso Carapeguá–Acahay

Bombero voluntario oriundo de Ybycuí fallece en un choque frontal registrado en Carapeguá.
Bombero voluntario oriundo de Ybycuí fallece en un choque frontal registrado en Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Un bombero voluntario murió en un violento choque frontal de vehículos registrado en la noche del viernes sobre la ruta que une los distritos de Carapeguá y Acahay, a la altura de la compañía Cañete Cue.

Por Emilce Ramírez

La víctima fatal fue identificada como Dionicio Ramón Espinoza Ramírez (48), oriundo de la ciudad de Ybycuí y miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguarí, donde prestaba servicios a la comunidad.

El fallecido bombero voluntario de Paraguarí, Dionicio Ramón Espinoza Ramírez (48), era oriundo de la ciudad de Ybycuí.
El fallecido bombero voluntario de Paraguarí, Dionicio Ramón Espinoza Ramírez (48), era oriundo de la ciudad de Ybycuí.

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 y estuvo protagonizado por un automóvil Toyota Corolla, conducido por Espinoza Ramírez, y una camioneta Toyota Hilux al mando de Francisco Antonio Recalde Lugo, domiciliado en la ciudad de Nueva Italia.

Tras el impacto, bomberos voluntarios de Carapeguá acudieron al lugar para brindar asistencia a los involucrados. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, Espinoza Ramírez falleció en el sitio atrapado en el habitáculo del automóvil.

La médica forense del Ministerio Público, doctora Mercedes Montiel, diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo grave.

El conductor de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el accidente dio positivo al alcotest.
El conductor de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el accidente dio positivo al alcotest.

Por disposición del fiscal interviniente de la Unidad Penal Nro.2, Adrián Bruno Encina, el cuerpo fue entregado a su concubina Paulina Aranda Cardozo.

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Conductor detenido tras alcotest positivo

El conductor de la camioneta resultó ileso y fue sometido al alcotest, que arrojó resultado positivo de 0,133 mg/L de alcohol en sangre, por lo que quedó aprehendido y a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

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Un accidente automovilístico ocurrió en Carapeguá, con varios bomberos trabajando en el lugar.
Un accidente automovilístico ocurrió en Carapeguá, con varios bomberos trabajando en el lugar.

Los vehículos involucrados fueron incautados y permanecen depositados en la sede policial mientras continúan las averiguaciones para determinar las circunstancias exactas del fatal percance.