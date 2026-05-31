A 13 años del brutal asesinato de Luis Lindstron en Tacuatí

Luis Alberto Lindstron Picco tenía 63 años de edad cuando fue emboscado y acribillado con fusil, escopeta, pistola y revólver a las 08:15 del viernes 31 de mayo de 2013.

El atentado se produjo en un camino interno de la la estancia Paso Itá, en la colonia Tacuatí Poty del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.

Luis Lindstron arrendaba una parte de esa propiedad y estaba saliendo de la zona en su camioneta Toyota Hilux doble cabina.

Los atacantes fueron miembros del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes se vengaron de Lindstron porque este supuestamente se negaba a seguir pagando el “impuesto revolucionario” que le exigieron para dejarlo trabajar tranquilo.

De hecho, Lindstron había sido secuestrado por el EPP entre el 31 de julio de 2008 y el 12 de setiembre del mismo año.

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Su familia pagó un rescate de 130.000 dólares, de los cuales 28.000 dólares fueron recuperados al año siguiente en un allanamiento en el municipio de Horqueta, departamento de Concepción.

Amenazas del EPP a Luis Lindstron y su familia

Pero ni bien recibió ese dinero en la Fiscalía de Antisecuestro de Asunción, Luis Lindstron fue obligado a devolver la plata al EPP, bajo amenazas de muerte que ya no solo estaban dirigidas a él, sino a sus tres hijas, que eran su tesoro máximo.

El que recuperó el dinero en representación del EPP fue supuestamente José Mariano Villalba Ayala, quien llegó a ser capturado en Argentina pero después fue liberado porque había sido gozaba de refugio político.

Video: Dieron el último adiós a Luis Lindstron en Tacuatí

El asesinato de Lindstron, en 2013, derivó en una gran operación policial-militar en la zona de Tacuatí, que a su vez produjo la detención de varios dirigentes campesinos sospechosos de colaborar con el EPP, pero los procesos contra estos se profundizaron.

Luis Lindstron, desde que volvió a la libertad en 2008, vivió atemorizado permanentemente por el EPP. El Estado no lo pudo proteger. Él mismo tuvo que negociar con sus captores la manera en la que podría vivir en su amado pueblo de Tacuatí, en el que al final terminó asesinado por los mismos cobardes criminales.