Historial del tortolero más buscado del Paraguay que cayó hoy en Lambaré

José Gabriel Leguizamón Díaz, de 39 años, alias La Vaca, capturado hoy en Lambaré, se hizo conocido en 2010, cuando fue filmado por cámaras de seguridad de un supermercado de Luque en el momento en que atracaba una camioneta estacionada, en una modalidad delictiva conocida como tortoleada.

Aquel fue uno de los primeros videos viralizados en nuestro país sobre un ataque de tortoleros.

Después, La Vaca cayó varias otras veces más, pero siempre recuperaba su libertad gracias a la complacencia de fiscales y jueces, aunque también tras llegar a un acuerdo con sus propias víctimas, a las que simplemente tenía que pegar por los daños ocasionados y con eso quedaba impune.

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José Gabriel Leguizamón Díaz llegó a ser tan importante para la Policía Nacional (PN) de Paraguay que tuvo que exiliarse en Bolivia, donde sin embargo también fue capturado por la Policía Boliviana (PB) en 2017, igualmente por atracos a vehículos estacionados, principalmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Últimamente, acumulaba una docena de órdenes de captura, incluso por homicidio, y al menos media docena de antecedentes. Eludió varias veces a la Policía en los últimos dos años, pese a que se sabía que vivía en Asunción.

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Finalmente, esta mañana, cuando manejaba aparentemente drogado una camioneta Kia Sportage casi atropelló a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en la Costanera Sur de Asunción.

El inspector avisó a la comisaría 2° de la capital, cuyos agentes salieron a perseguir el rodado de La Vaca, sin saber que era él.

El tortolero aparentemente tenía un arma de fuego, lo que motivó la respuesta de los policías, que dispararon contra su móvil para que parara y evitar así que se llevara por delante a alguien.

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Recién en la zona del cementerio de Lambaré la camioneta del delincuente fue detenida y su conductor capturado. Al lado de él estaba una mujer que tiene una herida de bala, según la información preliminar.

La Vaca estaba completamente drogado, según el reporte parcial de los policías intervinientes.