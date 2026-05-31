Persecución fatal: imputarían a “La Vaca” por exponer a su acompañante

La Costanera Sur de Asunción se convirtió en el escenario de una persecución que terminó con la vida de una joven y la captura de un hombre con un fronfozo antecedente. El Ministerio Público, a través del agente fiscal Luis Chamorro, se encuentra investigando en caso.

Todo ocurrió en pleno desarrollo de una maratón. El sospechoso, identificado como José Leguizamón, alias “La Vaca”, con un frondoso historial que arrastra varias condenas ya cumplidas y otras investigaciones en curso. El hombre atropelló con su vehículo la barrera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que resguardaba a los corredores. A partir de ese momento, se inició una persecución.

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Durante su intento de escape, el delincuente embistió contra una patrullera que intentó cerrarle el paso, cruzó por medio de la maratón y expuso a los atletas, chocó una motocicleta del Grupo Lince y continuó su camino hasta llegar al límite entre Asunción y Lambaré, en las inmediaciones del cementerio de dicha ciudad.

La persecución terminó cuando los agentes del Grupo Lince redujeron al conductor, quien se resistió.

Antes, se efectuaron los disparos de arma de fuego que impactaron en la humanidad de Guadalupe Pérez, la joven que acompañaba al delincuente en el habitáculo del rodado y que terminó perdiendo la vida.

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La hipótesis del disparo

El fiscal Luis Chamorro reveló que la principal hipótesis que maneja el Ministerio Público, basada en las primeras evidencias recogidas por los peritos de Criminalística, es que la bala que mató a Guadalupe provino de las armas de un agente policial.

“La sospecha es que la bala proviene de la Policía porque no encontramos armas en poder del aprehendido ni en su vehículo. Sí encontramos orificios de bala en el rodado que él manejaba, los cuales coinciden en su trayectoria con la humanidad de la víctima”, detalló el representante de la sociedad.

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A fin de determinar quién realizó el disparo mortal y si se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza, la Fiscalía ordenó la incautación de las armas de fuego de 10 policías que participaron activamente del operativo. Todos los uniformados fueron sometidos a la prueba de nitritos y nitratos, y deberán prestar declaración informativa ante el Ministerio Público.

Imputarían por homicidio al delincuente

El fiscal Chamorro aclaró que, más allá de los peritajes balísticos que determinen qué uniformado disparó, la responsabilidad penal principal por el homicidio de la joven recaerá sobre alias “Vaca” bajo la figura legal de homicidio doloso en grado de dolo eventual.

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A pesar de que el criminal no portaba una pistola, la Fiscalía sostiene que fue él quien arrastró y obligó a la víctima a formar parte de una situación de peligro.