Asunción: detienen a tres hombres armados tras presunta tentativa de homicidio

Este domingo, la Policía Nacional detuvo a tres hombres tras un presunto caso de tentativa de homicidio ocurrido luego de un incidente de tránsito sobre la avenida Mariscal López.

Según la denuncia, una pareja circulaba por la citada arteria cuando tuvo un percance automovilístico con los ocupantes de otro vehículo. Lejos de finalizar allí, el episodio derivó en una persecución que terminó con la intervención policial.

De acuerdo con el subcomisario Víctor Ovelar, de la Comisaría 7ª Metropolitana, los sospechosos interceptaron a las víctimas en un semáforo y uno de ellos habría apuntado con un arma de fuego a la cabeza del conductor.

“Le apuntó en la cabeza a su marido e hizo el gesto de detonar”, relató el jefe policial.

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Víctimas buscaron refugio junto a una patrullera

Tras el supuesto intento de disparo, las víctimas aceleraron la marcha y buscaron auxilio policial.

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Según el informe, lograron llegar hasta una patrullera que realizaba tareas preventivas en la zona. Los uniformados iniciaron de inmediato la persecución del automóvil denunciado.

El procedimiento culminó sobre la avenida Bruno Guggiari y Sajonia, en el barrio Palomar de Asunción, donde fueron aprehendidos tres ocupantes del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Mathias Moreno Maldonado (32), Isaac Demetrio Miranda Sandoval (26) e Ismael Panteón Acuña (30).

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Incautan arma de fuego y vehículo

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un revólver calibre 22 de procedencia argentina con cinco cartuchos sin percutir.

También quedó retenido un automóvil Toyota Allex, color plateado, presuntamente utilizado durante el hecho denunciado.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la sede policial y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras agentes de Criminalística e Investigaciones realizaron los procedimientos técnicos correspondientes sobre las evidencias.

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Sospechan vínculo con otros ataques armados

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, tras la difusión del procedimiento, otras personas comenzaron a acercarse a la Policía para reconocer a los detenidos como presuntos responsables de hechos similares.

El subcomisario Ovelar señaló que existen denuncias previas por disparos de arma de fuego y lesiones registradas en comisarías cercanas, cuyos autores serían ahora identificados por algunas víctimas.

Las sospechas apuntan especialmente a ataques cometidos en entornos vinculados a barras bravas.

“Las víctimas se están acercando y están reconociendo a los supuestos autores”, indicó el jefe policial.

Detenidos cuentan con antecedentes penales

La Policía informó que los tres aprehendidos poseen antecedentes.

Entre ellos figura Ismael Panteón Acuña, quien registra antecedentes por homicidio doloso y hurto. Por su parte, Carlos Mathias Moreno Maldonado cuenta con antecedentes por robo agravado.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias balísticas para determinar si el arma incautada fue utilizada en otros hechos violentos denunciados en el área metropolitana.