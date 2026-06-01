Emboscada: tractocamión cargado con 4.800 pollos volcó en la Ruta PY03

Un accidente de tránsito se registró esta mañana cuando un tractocamión con semirremolque que trasladaba cerca de 4.800 pollos volcó en la mañana de este lunes sobre la ruta PY03, a la altura del kilómetro 46 de la compañía Minas, Emboscada.

El hecho se registró alrededor de las 08:50 y dejó como saldo daños materiales en el vehículo. No se reportaron personas heridas.

El camión era conducido por Braulio José Ramón Cáceres García (26), quien, de acuerdo con el reporte policial, logró salir del habitáculo por sus propios medios y manifestó no haber sufrido lesiones.

La carga consistía en aproximadamente 4.800 pollos provenientes de la Granja “Las Alas”, ubicada en Arroyos y Esteros, y tenía como destino la empresa Corpasa, en la ciudad de San Antonio.

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Carga quedó dispersa al costado de la ruta

Agentes de la Comisaría 6ª de Emboscada acudieron al lugar tras ser alertados del accidente. Al llegar, constataron que el tractocamión se encontraba volcado sobre su lado derecho, ocupando parte de la media calzada y la banquina.

Asimismo, verificaron que varias cajas amarillas que contenían los pollos quedaron dispersas a un costado de la ruta.

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Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre las causas que provocaron el vuelco del vehículo.