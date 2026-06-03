Fiscalía ordena búsqueda de una adolescente y de su bebé de dos meses

El fiscal Eladio Cohene Estigarribia, titular de la Unidad Penal N.°1 de la Fiscalía Zonal de Yaguarón, dispuso la búsqueda y localización de la adolescente Xiomara Soledad Molinas González (17).

La menor vive en la compañía Paso Esperanza de la ciudad de Pirayú, al igual que su hija de dos meses de vida.

Ambas se encuentran desaparecidas y la medida del Ministerio Público fue adoptada tras la denuncia presentada en la fecha por su padre, Juan Carlos Molinas, quien manifestó que no tiene noticias de ambas desde el pasado 29 de mayo de 2026.

Contactos para informaciones

Ante el paradero desconocido de ambas, la Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita determinar el paradero de la adolescente y de la niña. Las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con el padre de la joven al número telefónico (0986) 352 317, o dar aviso a la comisaría o a sede fiscal más cercana.

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