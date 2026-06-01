Una veintena de policías continúa en la búsqueda de joven desaparecido en Luque

El joven desaparecido Bruno Rafael Ojeda Alfonsi trabajaba en una estación de servicios ubicada en las cercanías del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Luque.

Fuentes policiales indicaron que según lo que se pudo averiguar, en la tarde del viernes 22 de mayo el joven salió de su trabajo y fue a encontrarse con Ferchu y ambos fueron a un reservado de la zona.

Luego en la mañana del sábado, ambos fue aparentemente de paseo al Cerro Koi, en la Areguá de donde regresaron alrededor de las 15:00, hora en que Bruno ingresó a su casa, ubicada en el barrio Loma Merlo de Luque, donde fue recibido por sus familiares.

Aparentemente Bruno estuvo consumiendo alguna sustancia en su habitación, donde salió en horas de la madrugada y por los datos técnicos obtenidos por los agentes de la Policía, el joven fue a encontrarse nuevamente con Ferchu, tras lo cual ya nada se supo de él.

Investigadores encontraron una remera en zona boscosa de Luque

Hasta el momento el fiscal Jorge Escobar ya efectuó una serie de procedimientos en busca del joven, los agentes ya consiguieron videos de cámaras de seguridad donde se ven a Ferchu y Bruno juntos. Asimismo, los investigadores verificaron los sitios donde supuestamente estuvieron juntos.

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En la mañana de hoy verificaron una casita precaria ubicada en medio de una zona boscosa de Marín Ka’agu, Luque, donde aparentemente estuvo Bruno ya que es punto donde su celular emitió señal por última vez y también se encontró una remera que era de la víctima.

Los agentes también conversaron con vecinos y los adictos de la zona, algunos de ellos confirmaron haber visto a Bruno por la zona, pero solo eso, por lo que los operativos en busca del joven van a seguir, aseguró el fiscal Escobar.

Joven desaparecido dejó carta de despedida

Un dato importante que también fue confirmado por los investigadores es que el joven dejó una carta de despedida en su pieza, por lo que se presume que estaba atravesando por un cuadro depresivo.

Por su parte Ferchu pertenece a una familia acomodada, hizo la secundaria en el Colegio Técnico de Luque, luego estudió electrónica, que al parecer no lo convenció por lo que dejó esta carrera por la de Psicología, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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Sin embargo cuando estaba en el quinto curso aparentemente entró en el consumo estupefacientes, salió de su casa, asumió su condición de persona trans y comenzó a vivir en la calle, Según fuentes policiales, aparentemente se mantenía juntando elementos de reciclaje.

Aparentemente Ferchu era el soporte emocional de Bruno y los investigadores sospechan que podría saber lo que pasó con la víctima, sin embargo se niega a colaborar con el Ministerio Público, por lo que fue detenido y procesado por el caso.